Зеленый сойлент, 1973

2022 год. Земля перенаселена, в одном только Нью-Йорке проживает более 40 миллионов человек. Загрязнение окружающей среды привело к парниковому эффекту, в результате чего исчезли большая часть водных ресурсов, животные и растительность. Дабы хоть как-то накормить людей, корпорация «Сойлент» производит некий питательный продукт в виде разноцветных брикетов. Расследование неожиданного убийства члена правления корпорации приводит полицейского детектива Торна на фабрику, где он узнаёт страшную тайну «зелёного сойлента»…