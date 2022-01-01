Зеленый сойлент, 1973

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о выходе в прокат О фильме 2022 год. Земля перенаселена, в одном только Нью-Йорке проживает более 40 миллионов человек. Загрязнение окружающей среды привело к парниковому эффекту, в результате чего исчезли большая часть водных ресурсов, животные и растительность. Дабы хоть как-то накормить людей, корпорация «Сойлент» производит некий питательный продукт в виде разноцветных брикетов. Расследование неожиданного убийства члена правления корпорации приводит полицейского детектива Торна на фабрику, где он узнаёт страшную тайну «зелёного сойлента»… Развернуть 7.1 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 1973 Премьера в России 18 апреля 1973 Премьера в мире 18 апреля 1973 Возраст 16+ Режиссер Ричард Флайшер В ролях Чарлтон Хестон Ли Тейлор-Янг Чак Коннорс Джозеф Коттен Брок Питерс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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