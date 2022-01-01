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Зеленый сойлент
Киноафиша Фильмы Зеленый сойлент
Soylent Green

Зеленый сойлент, 1973

1973 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

2022 год. Земля перенаселена, в одном только Нью-Йорке проживает более 40 миллионов человек. Загрязнение окружающей среды привело к парниковому эффекту, в результате чего исчезли большая часть водных ресурсов, животные и растительность. Дабы хоть как-то накормить людей, корпорация «Сойлент» производит некий питательный продукт в виде разноцветных брикетов. Расследование неожиданного убийства члена правления корпорации приводит полицейского детектива Торна на фабрику, где он узнаёт страшную тайну «зелёного сойлента»…

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 18 апреля 1973
Премьера в мире 18 апреля 1973
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Флайшер
Ричард Флайшер
В ролях
Чарлтон Хестон
Ли Тейлор-Янг
Чак Коннорс
Джозеф Коттен
Брок Питерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеленый сойлент 2 постера
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