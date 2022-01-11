Иван Васильевич меняет профессию, 1973

Москва, начало 1970-х годов. Во время неудачного эксперимента по запуску машины времени инженер Алескандр Тимофеев падает и теряет сознание. Прийдя в себя, изобретатель с удивлением обнаруживает, что его устройство все же сработало, но совсем не так, как предполагалось: в современную столицу попал никто иной, как Иван Грозный, а его престол в XVI веке занял сосед Шурика по имени Иван Васильевич Бунша.
Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке "переселяется" великий государь. Поломка машины времени приводит ко множеству неожиданных и забавных событий...