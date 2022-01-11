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Иван Васильевич меняет профессию Иван Васильевич меняет профессию
Киноафиша Фильмы Иван Васильевич меняет профессию

Иван Васильевич меняет профессию, 1973

1973 / СССР
8.6 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Москва, начало 1970-х годов. Во время неудачного эксперимента по запуску машины времени инженер Алескандр Тимофеев падает и теряет сознание. Прийдя в себя, изобретатель с удивлением обнаруживает, что его устройство все же сработало, но совсем не так, как предполагалось: в современную столицу попал никто иной, как Иван Грозный, а его престол в XVI веке занял сосед Шурика по имени Иван Васильевич Бунша.

  • Сценарий к фильму был написан по мотивам пьесы “Иван Васильевич” Михаила Булгакова (1934-1936).
  • Первая версия сценария была написана Гайдаем под Юрия Никулина в роли Ивана Грозного. После прочтения сценария актер наотрез отказался от участия в съемках: официально было заявлено, что Никулина не отпустил на съемки “Союзгосцирк”. Также есть версия, что Юрий Владимирович сам отказался от роли, так как решил, что картину все равно не допустят к прокату.
  • На роль Ивана Грозного и Бунши пробовались Евгений Евстигнеев, Георгий Вицин, Евгений Лебедев и Владимир Этуш.
  • На роль инженера Александра Тимофеева рассматривалась кандидатура Олега Видова.
  • Съемки клипа на песню “С любовью встретиться” прошли в Ялте.
  • Роль палат Ивана Грозного “сыграл” Ростовский кремль.

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке "переселяется" великий государь. Поломка машины времени приводит ко множеству неожиданных и забавных событий...

8.6 Оцените
131 голос Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 17 сентября 1973
Премьера онлайн 11 января 2022
Премьера в мире 17 сентября 1973
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иван Васильевич меняет профессию 3 постера
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Иван Васильевич меняет профессию смотреть онлайн

Иван Васильевич меняет профессию
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сергей Самочёрнов 9 января 2022, 11:54
Фильм просто СУПЕРКЛАСС. Я его 1000 раз пересмотрел и смотрю всегда при удобном случае. Его всегда хочется смотреть. На нём я отдыхаю.
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