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Киноафиша Статьи Все пропало: сможете вспомнить, чего не хватает на 5 кадрах из кино СССР? (тест)

Все пропало: сможете вспомнить, чего не хватает на 5 кадрах из кино СССР? (тест)

13 июля 2025 07:00
Кадры из фильмов

Если ответите верно на все вопросы, то у вас точно глаз как у орла.

Согласитесь, угадать советский фильм по кадру с героем — это не так сложно. Особенно, если вы действительно увлекаетесь классикой и часто пересматриваете эти фильмы.

Но другое дело — вспомнить, какой детали не хватает на стоп-кадре. Именно это мы и предлагаем сделать в нашем новом тесте.

Мы собрали 5 кадров и кое-что спрятали на них. Иногда это может быть что-то важное, а порой и вовсе незначительное. Ваша задача — понять, чего именно не хватает.

Не переживайте, если не всё получится с первого раза. Главное — это возможность снова окунуться в любимые фильмы и открыть их для себя по-новому.

Ранее мы писали: «Есть ли жизнь на…»: попробуйте ответить на 5 серьезных вопросов о комедиях СССР (тест)

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Бриллиантовая рука» (1968),«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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