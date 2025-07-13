Все пропало: сможете вспомнить, чего не хватает на 5 кадрах из кино СССР? (тест)

Если ответите верно на все вопросы, то у вас точно глаз как у орла.

Согласитесь, угадать советский фильм по кадру с героем — это не так сложно. Особенно, если вы действительно увлекаетесь классикой и часто пересматриваете эти фильмы.

Но другое дело — вспомнить, какой детали не хватает на стоп-кадре. Именно это мы и предлагаем сделать в нашем новом тесте.

Мы собрали 5 кадров и кое-что спрятали на них. Иногда это может быть что-то важное, а порой и вовсе незначительное. Ваша задача — понять, чего именно не хватает.

Не переживайте, если не всё получится с первого раза. Главное — это возможность снова окунуться в любимые фильмы и открыть их для себя по-новому.

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