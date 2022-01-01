Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлька Юлька
Киноафиша Фильмы Юлька
Yulka

Юлька, 1972

1972 / СССР
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм посвящен учащимся профессионально-технического училища. Он рассказывает о становлении характеров молодых людей, о том, как прививается любовь к избранной профессии. Героиня фильма - шестнадцатилетняя школьница Юля. Она привлекательна, немного модница, любит танцы, музыку. Учится Юлька плохо, из-за чего у нее частые неприятности дома и серьезные конфликты с учителями. К решительным действиям побудило девушку знакомство с Колей - умным и энергичным юношей, стремящимся к самостоятельности и решившим поэтому уйти из школы в ПТУ. Несмотря на протесты матери, Юлька поступает туда же. В училище организовывают конкурс на лучшего по профессии. Чтобы не отстать от других, Юлька с вместе с Колей накануне конкурса поздним вечером производит не получающуюся у нее шпаклевку окон в отведенном классе. Но оказалось, что их кто-то запер. Сторожиха, обнаружив это, доносит директору. Юлю и Колю обвиняют в аморальном поведении, и в результате девушку исключают из училища. На защиту Юли встают ее друзья...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1972
Премьера в России 28 января 1973
Премьера в мире 28 декабря 1972
Возраст 12+
Режиссер
Константин Жук
В ролях
Сергей Проханов
Сергей Проханов
Татьяна Кулиш
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Раиса Недашковская
Майя Менглет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юлька 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Юлька смотреть онлайн

Юлька
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши