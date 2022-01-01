Юлька, 1972

Фильм посвящен учащимся профессионально-технического училища. Он рассказывает о становлении характеров молодых людей, о том, как прививается любовь к избранной профессии. Героиня фильма - шестнадцатилетняя школьница Юля. Она привлекательна, немного модница, любит танцы, музыку. Учится Юлька плохо, из-за чего у нее частые неприятности дома и серьезные конфликты с учителями. К решительным действиям побудило девушку знакомство с Колей - умным и энергичным юношей, стремящимся к самостоятельности и решившим поэтому уйти из школы в ПТУ. Несмотря на протесты матери, Юлька поступает туда же. В училище организовывают конкурс на лучшего по профессии. Чтобы не отстать от других, Юлька с вместе с Колей накануне конкурса поздним вечером производит не получающуюся у нее шпаклевку окон в отведенном классе. Но оказалось, что их кто-то запер. Сторожиха, обнаружив это, доносит директору. Юлю и Колю обвиняют в аморальном поведении, и в результате девушку исключают из училища. На защиту Юли встают ее друзья...