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Киноафиша Фильмы Часы с кукушкой

Часы с кукушкой

Chasy s kukushkoy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказка о том, как кукушка из часов в лес улетела.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 9 февраля 1973
Дата выхода
9 февраля 1973 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chasy s kukushkoy, A Cuckoo-Clock, Часы с кукушкой
Режиссер
Иван Уфимцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Часы с кукушкой

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