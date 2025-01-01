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Часы с кукушкой
Часы с кукушкой
Chasy s kukushkoy
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анимация
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О фильме
Сказка о том, как кукушка из часов в лес улетела.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
9 февраля 1973
Дата выхода
9 февраля 1973
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Chasy s kukushkoy, A Cuckoo-Clock, Часы с кукушкой
Режиссер
Иван Уфимцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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