Человек без имени нанят жителями небольшого городка для защиты от троих бандитов, только что выпущенных из тюрьмы, где они сидели за преступления, совершенные как раз в этом городке.
Человек, согласившийся защищать их, имеет свои резоны принять в этом участие — несколько лет назад, когда он был на службе закона, бандиты избили его до полусмерти, но никто из жителей этого городка не вступился. Он сумел отомстить и тем и другим со свойственной Иствуду суровостью и шармом.
|19 апреля 1973
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|Уругвай
|3 августа 1973
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