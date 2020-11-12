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Постер фильма Бродяга высокогорных равнин
7.5
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7.5

Бродяга высокогорных равнин

, 1973
High Plains Drifter
США / вестерн, триллер / 18+
Постер фильма Бродяга высокогорных равнин
7.5

О фильме

Человек без имени нанят жителями небольшого городка для защиты от троих бандитов, только что выпущенных из тюрьмы, где они сидели за преступления, совершенные как раз в этом городке.

Человек, согласившийся защищать их, имеет свои резоны принять в этом участие — несколько лет назад, когда он был на службе закона, бандиты избили его до полусмерти, но никто из жителей этого городка не вступился. Он сумел отомстить и тем и другим со свойственной Иствуду суровостью и шармом.

В ролях

Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Незнакомец
Верна Блум
Sarah Belding
Марианна Хилл
Callie Travers
Митч Райан
Dave Drake
Джек Джинг
Morgan Allen
Стефан Гираш
Мэр Джейсон Хобарт
Тед Хартли
Lewis Belding
Билли Кертис
Мордекай
Джеффри Льюис
Stacey Bridges
Скотт Уокер
Bill Borders
Режиссер Клинт Иствуд
Сценарист Эрнест Тайдимен
Композитор Ди Бартон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1973
Премьера онлайн 18 сентября 2001
Премьера в мире 6 апреля 1973
Дата выхода
19 апреля 1973 Россия 16+
1 июня 1973 Австралия
23 октября 1973 Бразилия 16
12 июля 1973 Великобритания
23 октября 1973 Германия
28 июня 1973 Дания
2 января 1974 Иран
22 февраля 1974 Ирландия
5 августа 1973 Испания
5 сентября 1973 Италия
19 апреля 1973 Казахстан
18 мая 1973 Канада
22 мая 1973 Колумбия
22 ноября 1973 Мексика
7 сентября 1973 Нидерланды
21 июля 1975 Польша
19 апреля 1973 США
19 апреля 1973 Украина
1 апреля 1974 Уругвай
3 августа 1973 Финляндия
22 августа 1973 Франция
16 июля 1973 Швеция
2 июня 1973 Япония
MPAA R
Бюджет $5 500 000
Сборы в мире $15 706 540
Производство The Malpaso Company
Другие названия
High Plains Drifter, La venganza del muerto, Ein Fremder ohne Namen, Infierno de cobardes, 荒野浪子, Biganeh-e binam, De vreemdeling zonder naam, Eer U'shma Gehenom, Ein framand utan namn, En fremmed uden navn, Fennsíkok csavargója, Fremmed uten navn, Kasabadaki Yabancı, Kôya no Stranger, L'homme des hautes plaines, Lãng Tử Cao Nguyên, Lo straniero senza nome, Mannen med oxpiskan, Mściciel, Nepoznati zaštitnik, Neznani zascitnik, Nimetu võõras ehk härjapiitsaga mees, O Estranho sem Nome, O Pistoleiro do Diabo, Piskan, Raitelis iš Aukštuju lygumu, Rătăcitorul câmpiilor înalte, Ruoska, Tulák z horských plání, Tulák z širých plání, Tulák z vysokých plání, Tulák zo šírych plání, Περιπλανώμενος πιστολέρο, Бродяга высокогорных равнин, Непознати заштитник, Скитникът от платата, 獨行俠紅屋殲霸, 荒野のストレンジャー, 황야의 스트렌저

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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