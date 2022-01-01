Анна и волки, 1973

Анна, молодая иностранная гувернантка, приезжает в загородный дом в скучном районе под Мадридом. Её встречает хозяйка дома Лучи, о трёх дочерях которой предстоит заботиться Ане. На семейном ужине Ана знакомится со своими эксцентричными нанимателями. В семье три брата средних лет (Хосе, Хуан и Фернандо), их больная мать, Лучи, жена Хуана, и их дочери. Ана начинает получать эротические письма, подписанные неизвестным обожателем, желающим быть с ней. Их доставляют из отдалённых мест, которые становятся всё ближе…