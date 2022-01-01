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Детство Ратибора Детство Ратибора
Киноафиша Фильмы Детство Ратибора
Ratibor’s Childhood

Детство Ратибора, 1973

1973 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В одной из деревень, населенных росичами, появляется на свет новый представитель племени – малыш Ратибор. Жизнь в селении течет своим чередом – мужчины изготавливают оружие и необходимую домашнюю утварь, женщины занимаются детьми или, как мать Ратибора Анея, исцеляют больных. Отец мальчика, могучий воин, учит сына ездить верхом и обращаться с луком, а также наставляет: «Страшна не смерть, а жизнь в неволе». Маленький Ратибор вспомнит эти слова, когда на деревни росичей нападет войско врагов-хазаров.

  • В основу сюжета лег исторический роман Валентина Иванова «Русь изначальная». 
  • Славянское племя под названием «росичи», упоминаемое как в литературном первоисточнике, так и в мультфильме, было придумано Валентином Ивановым. В исторических источниках никаких упоминаний о росичах не встречается. 
  • Режиссером мультфильма выступил Роман Давыдов, не раз обращавшийся в своем творчестве к исторической тематике. Именно он создал анимационные фильмы «Лебеди Непрядвы» к 600-летию Куликовской битвы и «Сказ о Евпатии Коловрате», основанный на сюжетах летописей XIII века. 
  • Мария Виноградова, подарившая свой голос Ратибору, также озвучивала мальчиков в мультфильмах «Стрела улетает в сказку» (1954), «Баранкин, будь человеком!» (1963), «В стране невыученных уроков» (1969) и других.

С давних веков даже иностранцы в летописях отмечали, что русские – настоящие воины, которые любят свободу больше, чем жизнь. Эта история о Ратиборе, мальчике, который родился в семье настоящего богатыря. Он воспитывался и отцом, и старейшинами, которые учили его своей мудрости, вырастив достойного человека.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 13 июля 1973
Премьера в мире 13 июля 1973
Возраст 6+
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Николай Сергеев
Мария Виноградова
Степан Бубнов
Иван Лапиков
Иван Лапиков
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Детство Ратибора 1 постер
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Детство Ратибора смотреть онлайн

Детство Ратибора
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