Детство Ратибора, 1973

В одной из деревень, населенных росичами, появляется на свет новый представитель племени – малыш Ратибор. Жизнь в селении течет своим чередом – мужчины изготавливают оружие и необходимую домашнюю утварь, женщины занимаются детьми или, как мать Ратибора Анея, исцеляют больных. Отец мальчика, могучий воин, учит сына ездить верхом и обращаться с луком, а также наставляет: «Страшна не смерть, а жизнь в неволе». Маленький Ратибор вспомнит эти слова, когда на деревни росичей нападет войско врагов-хазаров.