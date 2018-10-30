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The Sting

Афера, 1973

1973 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двое уличных мошенников - Джонни Хукер и Лютер Коулман - по незнанию обворовывают курьера, который работал на влиятельного мафиози Дойла Лонегана. В ходе начавшейся погони молодому Джонни удается сбежать, а пожилой Коулман погибает от рук гангстера. Джонни отправляется к другу погибшего, гениальному аферисту Генри Гондорффу, и предлагает тому отомстить за смерть товарища. Генри соглашается, и вместе с Джонни они начинают разрабатывать план хитроумной аферы…

  • На всех крупных планах руки Гондорффа, тасующего карты, принадлежат дублеру Пола Ньюмана, техническому консультанту фильма Джону Скэрну.
  • Впервые Роберт Редфорд посмотрел фильм целиком лишь в 2004 году.
  • Персонаж Дойла Лонергана не был по сценарию хромым. Но актер Роберт Шоу перед съемками повредил лодыжку и его герою пришлось добавить хромоту.
  • Роль Хукера мог сыграть Джек Николсон.
  • За работу над этим фильмом Эдит Хед получила свою восьмую и последнюю статуэтку “Оскар” в категории “Лучший дизайн костюмов”. “Только представьте, - сказала она во время благодарственной речи. - одеть двух самых красивых мужчин в мире, а затем получить это”. 
  • В основе сценария, написанного Дэвидом Уордом, была книга Дэвида У. Морера “Большой жулик”, выпущенная в 1940 году.

В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается удивительным и забавным образом.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 25 декабря 1973
Премьера онлайн 30 октября 2018
Премьера в мире 25 декабря 1973
Возраст 6+
Режиссер
Джордж Рой Хилл
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Роберт Шоу
Чарльз Дернинг
Айлин Бреннан
Все актеры и съемочная группа
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