Афера, 1973

Двое уличных мошенников - Джонни Хукер и Лютер Коулман - по незнанию обворовывают курьера, который работал на влиятельного мафиози Дойла Лонегана. В ходе начавшейся погони молодому Джонни удается сбежать, а пожилой Коулман погибает от рук гангстера. Джонни отправляется к другу погибшего, гениальному аферисту Генри Гондорффу, и предлагает тому отомстить за смерть товарища. Генри соглашается, и вместе с Джонни они начинают разрабатывать план хитроумной аферы…
В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается удивительным и забавным образом.