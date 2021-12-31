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Щелкунчик Щелкунчик
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Щелкунчик, 1973

1973 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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В канун Рождества в большой дом съезжаются дети из богатых семей. За их весельем и танцами наблюдает юная служанка. После праздника, во время уборки девочка находит брошенную игрушку – Щелкунчика, которого едва не сломали гости. Благодаря сочувствию героини Щелкунчик оживает и рассказывает о своем прошлом. Оказывается, что перед девочкой – настоящий принц, заколдованный злобной королевой мышей.

  • Мультфильм поставлен по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» (1816) Эрнста Теодора Амадея Гофмана и одноименного балета (1892) Петра Чайковского. Несмотря на это, в музыкальной дорожке использованы композиции и из других балетов Чайковского – «Русский танец» в сцене танца с метлой, тема Ротбарта из «Лебединого озера» и увертюра и тема злой феи Карабос из «Спящей красавицы». Сам же балет Чайковского был в большей степени вдохновлен не сказкой Гофмана, а вольной интерпретацией этой истории Александром Дюма-отцом. Дюма переработал оригинальную версию сказки, сделав ее менее мрачной.
  • На международном фестивале детских и юношеских фильмов в Хихоне, Испания, «Щелкунчик» был удостоен первой премии «Пелайя дель оро».
  • В отличие от книги, в мультфильме нет девочки Маши. Ее место занимает другая главная героиня, которая является не дочкой хозяина, а служанкой. Этот сюжетный ход был призван для того, чтобы обозначить мотив социального неравенства.

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 1 января 1973
Премьера в мире 1 января 1973
Возраст 0+
Режиссер
Борис Степанцев
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