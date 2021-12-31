Щелкунчик, 1973

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.