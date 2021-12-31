Щелкунчик, 1973

В канун Рождества в большой дом съезжаются дети из богатых семей. За их весельем и танцами наблюдает юная служанка. После праздника, во время уборки девочка находит брошенную игрушку – Щелкунчика, которого едва не сломали гости. Благодаря сочувствию героини Щелкунчик оживает и рассказывает о своем прошлом. Оказывается, что перед девочкой – настоящий принц, заколдованный злобной королевой мышей.
Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.