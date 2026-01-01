Цитаты
Katie Morosky Gardner У меня ведь не тот стиль для тебя, правда?
Hubbell Gardner Нет, у тебя не тот стиль.
Katie Morosky Gardner Я изменюсь.
Hubbell Gardner Нет, не меняйся. Ты сама по себе, у тебя свой стиль.
Katie Morosky Gardner Но тогда у меня не будет тебя. Почему я не могу иметь тебя?
Hubbell Gardner Потому что ты слишком давишь, каждую чертову минуту. Нет времени расслабиться и насладиться жизнью. Всё слишком серьёзно, чтобы быть таким серьёзным.
Katie Morosky Gardner Если я давлю слишком сильно, значит я хочу, чтобы всё было лучше, чтобы мы были лучше, чтобы ты стал лучше. Конечно, я создаю волнения, но тебе это надо. И я буду создавать их, пока ты не станешь тем, кем должен и будешь. Ты никогда не найдёшь кого-то лучше меня, кто поверит в тебя так же сильно и полюбит так же сильно.
Hubbell Gardner Я знаю.
Katie Morosky Gardner Тогда почему?
Hubbell Gardner Ты думаешь, если я вернусь, всё само собой как-то наладится? Что изменится? Что будет по-другому? Мы оба ошибёмся, оба проиграем.
Katie Morosky Gardner А разве мы не можем оба выиграть?