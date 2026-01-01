Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Встреча двух сердец
7.3
Киноафиша Фильмы Встреча двух сердец
7.3

Встреча двух сердец

, 1973
The Way We Were
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Встреча двух сердец
7.3

О фильме

Юная радикалка Кэти мечтает стать писательницей. Но день и ночь она озабочена несправедливостью этого мира. Кэти все время отдает митингам и демонстрациям, что вывзывает горячую поддержку одних ее друзей, и постоянные насмешки со стороны других. Но совершенно неожиданно для себе оригиналка Кэти понимает, что влюблена в первого красавца школы Хаббла.

Она некрасива и чувствует себя несчастной. Но через годы, в 1945-ом, они встречаются и между ними вспыхивает любовь. Более непохожих людей представить себе невозможно. Расставание неизбежно. Но пока они вместе, их счастье бесконечно.

В ролях

Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Брэдфорд Диллман
Лоис Чайлз
Патрик О’Нил
Вивека Линдфорс
Режиссер Сидни Поллак
Сценарист Фрэнсис Форд Коппола, Пэдди Чаефски, Артур Лорентс
Композитор Марвин Хэмлиш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 16 октября 1973
Дата выхода
16 ноября 1973 Россия 12+
21 февраля 1974 Австралия
10 января 1974 Аргентина
8 ноября 1973 Бразилия
7 февраля 1974 Великобритания
30 марта 1978 Венгрия 18
7 марта 1974 Германия
29 августа 1974 Гонконг
10 октября 1974 Греция
22 марта 1974 Дания
1 марта 1974 Ирландия PG
6 марта 1974 Италия
16 ноября 1973 Казахстан
17 октября 1973 Канада
30 мая 1974 Нидерланды
17 октября 1973 Норвегия 12
17 октября 1973 США
16 ноября 1973 Украина
25 июля 1986 Финляндия
14 декабря 1973 Франция
16 марта 1974 Швеция 11
13 апреля 1974 Япония G
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $45 001 190
Производство Rastar Productions, Columbia Pictures, Tom Ward Enterprises
Другие названия
The Way We Were, Nuestros años felices, Cherie Bitter, Nos plus belles années, So wie wir waren, Våra bästa år, Bulunduğumuz Yol, Cei mai frumoși ani, Come eravamo, Djevojka koju sam volio, Ilyenek voltunk, Jene Jahre in Hollywood, Nosso Amor de Ontem, O Nosso Amor de Ontem, Parhaat vuotemme, Sellised me olime, Ta kalytera mas hronia, Tacy byliśmy, Tādi mēs bijām, Takí sme boli, Takoví jsme byli, Tal com érem, Tal como éramos, Tokie mes buvome, Våre beste år, Vore bedste år, Τα καλύτερά μας χρόνια, Каквито бяхме, Какими мы были, Якими ми були, 往日情懷, 追憶

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Встреча двух сердец

Цитаты

Katie Morosky Gardner У меня ведь не тот стиль для тебя, правда?
Hubbell Gardner Нет, у тебя не тот стиль.
Katie Morosky Gardner Я изменюсь.
Hubbell Gardner Нет, не меняйся. Ты сама по себе, у тебя свой стиль.
Katie Morosky Gardner Но тогда у меня не будет тебя. Почему я не могу иметь тебя?
Hubbell Gardner Потому что ты слишком давишь, каждую чертову минуту. Нет времени расслабиться и насладиться жизнью. Всё слишком серьёзно, чтобы быть таким серьёзным.
Katie Morosky Gardner Если я давлю слишком сильно, значит я хочу, чтобы всё было лучше, чтобы мы были лучше, чтобы ты стал лучше. Конечно, я создаю волнения, но тебе это надо. И я буду создавать их, пока ты не станешь тем, кем должен и будешь. Ты никогда не найдёшь кого-то лучше меня, кто поверит в тебя так же сильно и полюбит так же сильно.
Hubbell Gardner Я знаю.
Katie Morosky Gardner Тогда почему?
Hubbell Gardner Ты думаешь, если я вернусь, всё само собой как-то наладится? Что изменится? Что будет по-другому? Мы оба ошибёмся, оба проиграем.
Katie Morosky Gardner А разве мы не можем оба выиграть?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Встреча двух сердец

Электрический наездник
Электрический наездник комедия, мелодрама, драма, вестерн
1979, США
6.0
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? драма
1969, США
7.0
Гавана
Гавана драма
1990, США
6.0
Великий Гэтсби
Великий Гэтсби драма, мелодрама
1974, США
6.0
Иеремия Джонсон
Иеремия Джонсон вестерн, драма
1972, США
7.0
Заклинатель лошадей
Заклинатель лошадей драма, мелодрама
1998, США
6.0
Повелитель приливов
Повелитель приливов драма, мелодрама
1991, США
6.0
Кандидат
Кандидат драма
1972, США
7.0
У зеркала два лица
У зеркала два лица мелодрама, комедия, драма
1996, США
7.0
Йентл
Йентл мюзикл, драма, мелодрама
1983, Великобритания / США
6.0
Звезда родилась
Звезда родилась мюзикл, драма, мелодрама
1976, США
6.0
Главное событие
Главное событие мелодрама, комедия
1979, США
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше