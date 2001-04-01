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Изгоняющий дьявола Изгоняющий дьявола
Киноафиша Фильмы Изгоняющий дьявола
The Exorcist

Изгоняющий дьявола, 1973

1973 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актриса Крис Макнил замечает, что в поведении ее 12-летней дочери начинают происходит странные и очень пугающие изменения: девочка сильно злится, скандалит и время от времени демонстрирует невероятную физическую силу. Сначала Крис подозревает, что дело в каком-то психическом отклонении, но врачи затрудняются поставить диагноз и не могут найти объяснения происходящему. Подозревая, что девочка одержима дьяволом, Крис обращается за помощью к священникам.

  • Фильм снят по мотивам романа Уильяма Питера Блэтти “Изгоняющий дьявола”.
  • Джон Бурман отказался снимать фильм, сочтя его слишком жестоким. Спустя четыре года он принял предложение поставить сиквел.
  • Зеленая жидкость, которую изрыгает Риган, была на самом деле густым гороховым супом.
  • В 1990 вышел фильм-пародия на под названием “Изгоняющий заново”, в котором одержимую жертву сыграла вновь Линда Блэр.
  • Место, где ведутся археологические раскопки в фильме, это не декорации, а реально существующая местность в древнем парфянском городе Хатра в Северном Ираке. Режиссеру пришлось набрать съемочную группу, состоящую из британцев, поскольку у США с Ираком не было никаких дипломатических отношений. Власти Ирака позволили провести съемки лишь с условием, что в них примут участие иракские кинематографисты.

В семью известной актрисы приходит беда — ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом.

Однако, в современном атеистическом мире никто уже не верит в то, что человек может быть одержим нечистым духом, даже сама церковь.

Тем не менее, из Азии Ватиканом вызывается последний оставшийся в живых экзорсист («изгоняющий дьявола») отец Ланкастер Меррин, который приезжает, не зная о том, что идет навстречу своей смерти…

8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в России 26 декабря 1973
Премьера онлайн 1 апреля 2001
Премьера в мире 31 мая 1973
Возраст 18+
Режиссер
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
В ролях
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Линда Блэр
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Джейсон Миллер
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Изгоняющий дьявола
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер Джейсон Блум обещает, что перезапуск «Изгоняющего дьявола» будет «свежим» и «очень-очень страшным» Лента станет продолжением оригинального фильма Уильяма Фридкина.
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1 октября 2021 10:28
Первая часть трилогии «Изгоняющий дьявола» выйдет в 2023 году Постановкой ленты займется режиссер «Хэллоуина». 
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5 августа 2021 17:23
К Линде Блэр пока не обращались по поводу ее участия в предстоящей трилогии «Изгоняющий дьявола» Но она благодарна фанатам за поддержку. 
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28 июля 2021 14:31
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