Изгоняющий дьявола, 1973

В семью известной актрисы приходит беда — ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом.

Однако, в современном атеистическом мире никто уже не верит в то, что человек может быть одержим нечистым духом, даже сама церковь.

Тем не менее, из Азии Ватиканом вызывается последний оставшийся в живых экзорсист («изгоняющий дьявола») отец Ланкастер Меррин, который приезжает, не зная о том, что идет навстречу своей смерти…