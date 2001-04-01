Изгоняющий дьявола, 1973

Актриса Крис Макнил замечает, что в поведении ее 12-летней дочери начинают происходит странные и очень пугающие изменения: девочка сильно злится, скандалит и время от времени демонстрирует невероятную физическую силу. Сначала Крис подозревает, что дело в каком-то психическом отклонении, но врачи затрудняются поставить диагноз и не могут найти объяснения происходящему. Подозревая, что девочка одержима дьяволом, Крис обращается за помощью к священникам.
В семью известной актрисы приходит беда — ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом.
Однако, в современном атеистическом мире никто уже не верит в то, что человек может быть одержим нечистым духом, даже сама церковь.
Тем не менее, из Азии Ватиканом вызывается последний оставшийся в живых экзорсист («изгоняющий дьявола») отец Ланкастер Меррин, который приезжает, не зная о том, что идет навстречу своей смерти…