Мир Запада, 1973

Западный Мир — это один из трех гигантских тематических парков, построенных на остатках американской природы. Есть еще Римский мир и Мир средних веков. За 1000 долларов в день туристы могут развлекаться в меру своих потребностей и аппетитов. Роботов, населяющих эти парки развлечений, можно насиловать, убивать, любить, расстреливать, рубить мечом. С ними можно даже подружиться. Они никогда не дают сдачи и не испытывают эмоций.



Но вдруг в отлаженном механизме аттракциона что-то ломается. Компьютерная неполадка распространяется как чума. Роботы начинают восстание.