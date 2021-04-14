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Westworld

Мир Запада, 1973

1973 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Западный Мир — это один из трех гигантских тематических парков, построенных на остатках американской природы. Есть еще Римский мир и Мир средних веков. За 1000 долларов в день туристы могут развлекаться в меру своих потребностей и аппетитов. Роботов, населяющих эти парки развлечений, можно насиловать, убивать, любить, расстреливать, рубить мечом. С ними можно даже подружиться. Они никогда не дают сдачи и не испытывают эмоций.

Но вдруг в отлаженном механизме аттракциона что-то ломается. Компьютерная неполадка распространяется как чума. Роботы начинают восстание.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 17 августа 1973
Премьера онлайн 1 апреля 1991
Премьера в мире 15 августа 1973
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Крайтон
В ролях
Юл Бриннер
Юл Бриннер
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Норман Бартольд
Алан Оппенхаймер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мир Запада 2 постера
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саундтрек фильма Мир Запада
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14 апреля 2021 13:17
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