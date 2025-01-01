Когда сталкиваются два незаурядных человека с противоположными точками зрения, отстоять свою правду для каждого из них - вопрос чести. Между героями фильма, Иваном Лаевским и зоологом Николаем фон Кореном, зреет конфликт. В глазах зоолога Лаевский - слабый и безвольный обыватель, подверженный многочисленным порокам. Тот, в свою очередь, считает соперника опасным типом, готовым во имя своих абстрактных идеалов на крайние меры. Фон Корен, словно в подтверждение этих слов, вызывает Лаевского на дуэль. Как изменится жизнь героев и их отношение друг к другу после поединка?