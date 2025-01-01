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Постер фильма Плохой хороший человек
Постер фильма Плохой хороший человек
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Плохой хороший человек

Плохой хороший человек

Plokhoy khoroshiy chelovek 18+
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О фильме

Когда сталкиваются два незаурядных человека с противоположными точками зрения, отстоять свою правду для каждого из них - вопрос чести. Между героями фильма, Иваном Лаевским и зоологом Николаем фон Кореном, зреет конфликт. В глазах зоолога Лаевский - слабый и безвольный обыватель, подверженный многочисленным порокам. Тот, в свою очередь, считает соперника опасным типом, готовым во имя своих абстрактных идеалов на крайние меры. Фон Корен, словно в подтверждение этих слов, вызывает Лаевского на дуэль. Как изменится жизнь героев и их отношение друг к другу после поединка?

  • Основой для сюжета послужила повесть Антона Павловича Чехова “Дуэль”. 
  • Основные съемки картины проходили с июля по декабрь 1972 года в Евпатории, также отдельные сцены были сняты в городах Саки и Ялта. 
  • Во время съемок в Евпатории Владимир Высоцкий, исполнитель роли Николая фон Корена, написал песню “Черные бушлаты”, посвященную памяти евпаторийского десанта. 
  • За роль фон Корена жюри фестиваля наций в Таормине (Италия) наградило Владимира Высоцкого призом “Харибда”. 
  • В 1976 году Олег Даль (Иван Лаевский) и Анатолий Азо (пристав Кирилин) сыграли вместе в драматическом фильме “Обыкновенная Арктика”.

Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 20 декабря 1973
Дата выхода
20 декабря 1973 Россия 12+
25 декабря 1973 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Plokhoy khoroshiy chelovek, A Bad Good Man, A párbaj, Ein schlechter, guter Mensch, Kaksintaistelu, The Duel, Zły dobry człowiek, Плохой хороший человек
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Юрий Медведев
Юрий Медведев
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Любовь Малиновская
Олег Даль
Олег Даль
Все актеры и съемочная группа
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Экранизации произведений А.П. Чехова Экранизации произведений А.П. Чехова

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
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Плохой хороший человек

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