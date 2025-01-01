Когда сталкиваются два незаурядных человека с противоположными точками зрения, отстоять свою правду для каждого из них - вопрос чести. Между героями фильма, Иваном Лаевским и зоологом Николаем фон Кореном, зреет конфликт. В глазах зоолога Лаевский - слабый и безвольный обыватель, подверженный многочисленным порокам. Тот, в свою очередь, считает соперника опасным типом, готовым во имя своих абстрактных идеалов на крайние меры. Фон Корен, словно в подтверждение этих слов, вызывает Лаевского на дуэль. Как изменится жизнь героев и их отношение друг к другу после поединка?
Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами…
|20 декабря 1973
|Россия
|12+
|25 декабря 1973
|США