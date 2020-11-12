Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Высшая сила
7.1
Киноафиша Фильмы Высшая сила
7.1

Высшая сила

, 1973
Magnum Force
США / криминал, триллер, боевик, детектив / 18+
Постер фильма Высшая сила
7.1

О фильме

Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн.

В ролях

Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Harry Calahan
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Lt. Briggs
Митч Райан
McCoy
Дэвид Соул
Davis
Тим Мэтисон
Тим Мэтисон
Sweet
Кип Нивен
Astrachan
Роберт Урих
Граймс
Фелтон Перри
Эрли Смит
Морис Аргент
Nat Weinstein
Маргарет Эйвери
Prostitute
Режиссер Тед Пост
Сценарист Джон Милиус, Майкл Чимино, Хэрри Джулиан Финк, Рита М. Финк
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 13 декабря 1973
Дата выхода
20 декабря 1973 Россия 16+
26 декабря 1973 Австралия
17 января 1974 Аргентина
23 декабря 1973 Бразилия
22 февраля 1974 Великобритания
27 декабря 1973 Германия
14 марта 1974 Греция
11 марта 1974 Дания
1 февраля 1974 Ирландия 18
29 июля 1974 Испания
27 декабря 1973 Италия
20 декабря 1973 Казахстан
20 декабря 1973 Нидерланды
14 марта 1974 Норвегия
24 декабря 1973 США
1 ноября 1984 Турция
20 декабря 1973 Украина
10 февраля 1975 Уругвай
1 марта 1974 Финляндия
27 февраля 1974 Франция
25 декабря 1973 Швеция
2 апреля 1977 Южная Корея 18
9 февраля 1974 Япония PG12
MPAA R
Сборы в мире $39 768 000
Производство The Malpaso Company, Warner Bros.
Другие названия
Magnum Force, Magnum .44, Magnum 44, Calahan, Callahan, Dirty Harry II - Callahan, À coups de magnum, A Magnum ereje, Dirty Harry 2, Dirty Harry går amok, Forţă Magnum, Forta pistolului, Harry - O Detective em Acção, Harry el Fort, Harry el fuerte, Klopka za inspektora Callahana, Magnum '44, Past za inšpektorja Callahana, Siła magnum, Silahın Gücü, Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, Vigilance, Ένα Magnum 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν, Высшая сила, Полицейски магнум, Прљави Хари: Клопка за инспектора Калахана, Сила Магнума, Силата на магнума, ダーティハリー2, 緊急搜捕令, 辣手追魂槍, Dirty Harry 2 - Callahan, Dirty Harry 2: Magnum 44, L'inspecteur Harry 2 - Magnum Force, Мръсния Хари: Силата на Магнума, Dirty Harry 2 - Magnum Force, Dirty Harry 2: Magnum Force, Dirty Harry II - Magnum Force, Dirty Harry Magnum Force, Likainen Harry: Magnum .44, Грязный Гарри 2: Сила магнума

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Высшая сила

Вздерни их повыше
Вздерни их повыше триллер, боевик, драма, вестерн, криминал
1968, США
7.0
Грязный Гарри
Грязный Гарри криминал, триллер, боевик
1971, США
7.0
Внезапный удар
Внезапный удар боевик, криминал, драма, триллер
1983, США
6.0
Список смертников
Список смертников боевик, драма, триллер, криминал
1988, США
6.0
Космические ковбои
Космические ковбои приключения, триллер, комедия, фантастика
2000, США / Австралия
6.0
Перевал разбитых сердец
Перевал разбитых сердец драма, боевик, комедия
1986, США
6.0
Имя ему Смерть
Имя ему Смерть боевик, вестерн
1985, США
6.0
Побег из Алькатраса
Побег из Алькатраса криминал, триллер, драма
1979, США
7.0
Джоси Уэйлс – человек вне закона
Джоси Уэйлс – человек вне закона триллер, приключения, вестерн, боевик, драма
1976, США
7.0
Подкрепление
Подкрепление боевик, криминал, триллер
1976, США
6.0
Громила и попрыгунчик
Громила и попрыгунчик комедия, криминал, приключения, драма
1974, США
7.0
Вздымающийся ад
Вздымающийся ад боевик, триллер
1974, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше