Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн.
|20 декабря 1973
|Россия
|16+
|26 декабря 1973
|Австралия
|17 января 1974
|Аргентина
|23 декабря 1973
|Бразилия
|22 февраля 1974
|Великобритания
|27 декабря 1973
|Германия
|14 марта 1974
|Греция
|11 марта 1974
|Дания
|1 февраля 1974
|Ирландия
|18
|29 июля 1974
|Испания
|27 декабря 1973
|Италия
|20 декабря 1973
|Казахстан
|20 декабря 1973
|Нидерланды
|14 марта 1974
|Норвегия
|24 декабря 1973
|США
|1 ноября 1984
|Турция
|20 декабря 1973
|Украина
|10 февраля 1975
|Уругвай
|1 марта 1974
|Финляндия
|27 февраля 1974
|Франция
|25 декабря 1973
|Швеция
|2 апреля 1977
|Южная Корея
|18
|9 февраля 1974
|Япония
|PG12