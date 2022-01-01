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Василёк
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Василёк, 1973

1973 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

О том, как мальчик Василек искал своего дедушку Василия.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1973
Премьера в России 27 мая 1973
Премьера в мире 27 мая 1973
Возраст 0+
Режиссер
Стелла Аристакесова
В ролях
Светлана Харлап
Нина Никитина
Алексей Граббе
Николай Граббе
Владимир Герасимов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Василёк 1 постер
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