Василёк, 1973

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о выходе в прокат О фильме О том, как мальчик Василек искал своего дедушку Василия. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1973 Премьера в России 27 мая 1973 Премьера в мире 27 мая 1973 Возраст 0+ Режиссер Стелла Аристакесова В ролях Светлана Харлап Нина Никитина Алексей Граббе Николай Граббе Владимир Герасимов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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