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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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1
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
Оцените
2
Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
Оцените
3
Адвокат дьявола
триллер, драма
1997, США / Германия
8.5
Оцените
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4
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.4
Оцените
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5
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.3
Оцените
6
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
Оцените
7
Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма
2005, США / Германия
8.2
Оцените
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8
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.1
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9
100 вещей и ничего лишнего
комедия
2018, Германия
8.0
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10
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
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11
Форсаж
триллер, боевик, криминал
2001, США / Германия
7.9
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12
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
13
Красавчик
мелодрама, комедия
2007, Германия
7.9
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14
Казино Рояль
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
Оцените
15
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.9
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16
Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма
2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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17
Банды Нью-Йорка
драма, исторический
2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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18
Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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19
Кто я
триллер
2014, Германия
7.8
Оцените
20
Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал
2003, США / Германия
7.8
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21
Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный
2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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22
Другой мир
сказка, боевик, ужасы
2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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23
Идентификация Борна
триллер
2002, США / Германия / Чехия
7.7
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24
Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения
2006, Германия / США
7.7
Оцените
25
Rammstein: Paris!
мюзикл
2016, Германия
7.6
Оцените
26
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.6
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27
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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28
Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
7.6
Оцените
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29
Душевная кухня
комедия
2009, Германия
7.5
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30
Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма
2014, США / Германия
7.5
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31
Свадебный переполох
исторический, мелодрама
2001, США / Германия
7.5
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32
Мы — монстры
анимация, детский
2017, Германия
7.5
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33
Операция "Валькирия"
триллер
2008, США / Германия
7.5
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34
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография
2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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35
Пришельцы в доме
анимация
2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
Оцените
36
Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер
2006, США / Германия
7.5
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37
Аноним
драма
2011, Германия / Великобритания
7.5
Оцените
38
Отель для собак
комедия
2009, США / Германия
7.5
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39
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.4
Оцените
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40
Рай
драма
2016, Россия / Германия
7.4
Оцените
41
Красавчик 2
комедия, мелодрама
2009, Германия
7.4
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42
Шери
мелодрама
2009, Великобритания / Германия
7.4
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43
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы
2012, США / Германия
7.4
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44
Рок-волна
комедия
2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
Оцените
45
Меланхолия
фантастика, драма
2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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46
Антихрист
ужасы, драма
2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
Оцените
47
Маленький вампир
анимация
2017, Германия
7.4
Оцените
48
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
Оцените
49
101 далматинец
комедия, приключения, семейный
1996, США / Германия
7.3
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50
Не/смотря ни на что
комедия
2017, Германия
7.3
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51
Проклятие
триллер, ужасы, драма
2004, Япония / США / Германия
7.3
Оцените
52
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка
1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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53
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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54
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
7.3
Оцените
55
«V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик
2005, США / Великобритания / Германия
7.3
Оцените
56
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.3
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57
Догвилль
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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58
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный
2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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59
Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения
2008, Германия / США / Великобритания
7.2
Оцените
60
Золотой век
драма
2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
Оцените
61
Король вечеринок
комедия
2002, Германия / США
7.2
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62
Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы
2006, Германия / США
7.2
Оцените
63
Опасный метод
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
Оцените
64
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
2003, Корея / Германия
7.1
Оцените
65
Ослепленный желаниями
мелодрама, комедия, фэнтези
2000, Германия / США
7.1
Оцените
66
Doom
ужасы, фантастика, боевик
2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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67
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.1
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68
Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения
2004, США / Германия
7.1
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69
На гребне волны
боевик
2015, США / Германия / Китай
7.1
Оцените
70
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
7.1
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71
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.1
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72
Авиатор
драма
2004, США / Германия
7.0
Оцените
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73
Интернэшнл
драма, триллер
2008, США / Германия
7.0
Оцените
74
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер
2008, Германия / Канада / США
7.0
Оцените
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75
Путешествие времени
документальный, фантастика
2016, США / Франция / Германия
7.0
Оцените
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76
Александр
драма, приключения, военный
2004, США / Германия / Франция
6.8
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77
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
Оцените
78
Американский пирог 3: свадьба
комедия
2003, США / Германия
6.8
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79
Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения
2007, Германия / Канада / США
6.8
Оцените
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80
Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер
2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
Оцените
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81
Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика
2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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82
Охотник на монстров
фэнтези
2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
Оцените
83
Железное небо
фантастика, комедия, боевик
2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
Оцените
84
Песня имен
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
Оцените
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85
Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер
2003, США / Германия / Великобритания
6.3
Оцените
86
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный
2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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87
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
6.1
Оцените
88
Анон
фантастика, триллер
2017, Германия
5.9
Оцените
89
Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
Оцените
90
Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма
2010, Германия / Россия / Франция
5.8
Оцените
91
Память
драма, мистика
2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
Оцените
92
Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
комедия
2008, Германия
5.6
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93
Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный
2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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