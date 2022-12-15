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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Германия

Рейтинг немецких фильмов

Властелин Колец: Две крепости
1 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Достучаться до небес
2 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Адвокат дьявола
3 Адвокат дьявола
триллер, драма 1997, США / Германия
8.5
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Бойцовский клуб
4 Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма 1999, США / Германия
8.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната
5 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Властелин Колец: Возвращение Короля
6 Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
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Константин: повелитель тьмы
7 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Патриот
8 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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100 вещей и ничего лишнего
9 100 вещей и ничего лишнего
комедия 2018, Германия
8.0
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Чтец
10 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Форсаж
11 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
12 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Красавчик
13 Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.9
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Казино Рояль
14 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Пандорум
15 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
16 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Банды Нью-Йорка
17 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Обитель зла
18 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Кто я
19 Кто я
триллер 2014, Германия
7.8
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Двойной форсаж
20 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
21 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный 2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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Другой мир
22 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Идентификация Борна
23 Идентификация Борна
триллер 2002, США / Германия / Чехия
7.7
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Миссия: Невыполнима 3
24 Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.7
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Rammstein: Paris!
25 Rammstein: Paris!
мюзикл 2016, Германия
7.6
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Бесславные ублюдки
26 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
27 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Мертвец
28 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Душевная кухня
29 Душевная кухня
комедия 2009, Германия
7.5
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Отель
30 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Свадебный переполох
31 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
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Мы — монстры
32 Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.5
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Операция
33 Операция "Валькирия"
триллер 2008, США / Германия
7.5
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Монгол. Часть первая
34 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Пришельцы в доме
35 Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
36 Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер 2006, США / Германия
7.5
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Аноним
37 Аноним
драма 2011, Германия / Великобритания
7.5
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Отель для собак
38 Отель для собак
комедия 2009, США / Германия
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
39 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Рай
40 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Красавчик 2
41 Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.4
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Шери
42 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
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Охотники на ведьм
43 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Рок-волна
44 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
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Меланхолия
45 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Антихрист
46 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Маленький вампир
47 Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.4
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Нелюбовь
48 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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101 далматинец
49 101 далматинец
комедия, приключения, семейный 1996, США / Германия
7.3
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Не/смотря ни на что
50 Не/смотря ни на что
комедия 2017, Германия
7.3
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Проклятие
51 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
52 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Обитель зла 3
53 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
54 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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«V» значит Вендетта
55 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Амели
56 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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Догвилль
57 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Трио в перьях
58 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Чернильное сердце
59 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Золотой век
60 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Король вечеринок
61 Король вечеринок
комедия 2002, Германия / США
7.2
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Пункт назначения 3
62 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Опасный метод
63 Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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Весна, лето, осень, зима... и снова весна
64 Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма 2003, Корея / Германия
7.1
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Ослепленный желаниями
65 Ослепленный желаниями
мелодрама, комедия, фэнтези 2000, Германия / США
7.1
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Doom
66 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
67 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Лемони Сникет: 33 несчастья
68 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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На гребне волны
69 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Орудия смерти: Город костей
70 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Париж, я люблю тебя
71 Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.1
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Авиатор
72 Авиатор
драма 2004, США / Германия
7.0
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Интернэшнл
73 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
74 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Путешествие времени
75 Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
7.0
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Александр
76 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Дом, который построил Джек
77 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Американский пирог 3: свадьба
78 Американский пирог 3: свадьба
комедия 2003, США / Германия
6.8
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Во имя короля: история осады подземелья
79 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
80 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
81 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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Охотник на монстров
82 Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
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Железное небо
83 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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Песня имен
84 Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
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Терминатор 3: Восстание машин
85 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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Чужой против хищника
86 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Обитель зла: Раккун-Сити
87 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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Анон
88 Анон
фантастика, триллер 2017, Германия
5.9
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Вий 3D
89 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Утомленные солнцем 2: Предстояние
90 Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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Память
91 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
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Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
92 Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
комедия 2008, Германия
5.6
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
93 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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