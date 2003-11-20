«Другой мир»: Рецензия Киноафиши

Как сказал однажды кандидат исторических наук Геннадий Янаев, бывший по совместительству вице-президентом СССР и председателем ГКЧП, «все смешалось в доме Обломовых». Эта фраза как нельзя более кстати подходит к фильму дебютанта Лена Уайзмана, посвятившего нас в шокирующие подробности тотального животного беспредела, который творится рядом с нами и почти что у нас на глазах. Фактически «Другой мир» – странная современная версия истории о Ромео и Джульетте. Только Джульетта здесь снабжена изящными острыми клыками и питается кровью, а Ромео, хотя и похож пока на человека, тем не менее скоро превратится в полуволка-полумедведя и начнет отрывать головы подвернувшимся под руку биологическим организмам. Да, еще эти влюбленные не умрут, потому что в общем и целом бессмертны. Такая вот нежная рождественская история. Джульетту зовут Селин, в миру она известна как Кейт Бекинсейл, Ромео – соответственно Майкл и Скотт Спидмен. Джульетта состоит в отряде вампиров-штурмовиков, охотящихся за оборотнями; собственно, эта война и составляет весь сюжет «Другого мира». Ромео же принадлежит к клану оборотней, только первые две трети фильма об этом не знает. Почти с первого взгляда, ну в крайнем случае со второго, между ними вспыхивает большая и чистая любовь, которой постоянно мешает влюбленный в прекрасную вампирессу временный домоуправитель замка вампиров Крейвен (никак намек на знаменитого автора «ужастиков» Уэса Крейвена?). Вышеупомянутый кровосос вступил в преступный сговор с предводителем оборотней Луцианом, чтобы скрестить две расы и… Но, узнав об этом, в гневе восстал из гроба древний вампир Виктор (комментаторам с заднего ряда более понятный как Витёк), засим великое кровопролитие и началось. Вообще, положа руку на сердце, которое такого рода фильмы уязвляют подобно осиновому колу, я как вампир с многовековым стажем скажу следующее: «Другой мир» – полная и безоговорочная чушь, не имеющая никакого отношения к предмету, о котором рассказывает. Во-первых, идея о том, будто оборотни и вампиры – две различные расы, между которыми могут идти какие-то там войны, столь жалка и убога, что даже недостойна опровержения. Хотя бы по той простой причине, что между оборотнем и вампиром нет вообще никакой принципиальной разницы: единственное более-менее существенное отличие состоит в том, что цикл превращения оборотня жестко привязан к циклу Луны, а трансформация вампира осуществляется согласно его персональному внутреннему распорядку. Во-вторых, байка, будто в древности оборотни были рабами и сторожевыми псами вампиров, а потом восстали, – нелепая выдумка. Особенно если учесть, что сценаристы приплели – по своему лживому человеческому обыкновению – псевдоромантическую историю с трагическими возлюбленными, ранней беременностью, хлыстами, обнаженными девицами, испепеляющими солнечными лучами и прочими классическими атрибутами изящного. Наконец, в-третьих, пора бы уже знать, что вампира нельзя убить при помощи солнечного света: таким путем можно вызвать у нас только аллергию, но я бы не позавидовал тому, кто это проделает. Вампиры представлены в «Другом мире» аристократами, живущими в замках, в то время как оборотни, этакие современные клошары, ютятся по подвалам и коммуникациям метрополитена. Первые облачены в вечерние платья и смокинги и неспешно потягивают кровь из хрустальных фужеров, вторые щеголяют в рэпперских шапочках и грязных спецовках, бьют друг другу морды и кормятся чуть ли не с помоек, даже когда перепадает тушка-другая живого двуногого мясца. И те и другие вооружены по последнему слову техники: помимо ножей, остроконечных звезд, пистолетов и автоматов с обычным боекомплектом оборотни используют пули с солнечным светом (на основе трассеров), а вампиры – пули с нитратом серебра. Все оснащены до клыков передатчиками, компьютерами, лабораториями и прочей банальной хренотенью (здесь авторы пошли по проторенной дорожке «Блейда», «Вампиров» Джона Карпентера и «Полного затмения» Энтони Хикокса). Когда начинаются батальные сцены, хочется вместо звучащего за кадром жесткого техно врубить Николая Расторгуева, предлагающего выпить «и за десант, и за спецназ»: гораздо больше подходит. Кейт Бекинсейл демонически красива и даже в общем-то сносно играет, но ее нелепый наряд вызывает недоумение – это нечто среднее между костюмом киборга-терминатора и прикидом вокалистки какой-нибудь готик-группы. Все остальные актеры (отчасти за исключением, может быть, Шейна Бролли (Крейвен), Билла Найи (Виктор) и Софии Майлз (вампиресса Эрика)) настолько плохи, что даже не имеет значения, во что они одеты. Спецэффекты плоски и предсказуемы, музыка тупа, диалоги ужасны и вызывают в памяти избранные места из сочинений учеников шестого-седьмого класса. Ну, что еще сказать? Когда я доберусь до Голливуда, шея Лена Уайзмана будет в первой десятке. Видимо, уже пора преподать урок невеждам и показать, как все обстоит на самом деле. Vlad Dracula