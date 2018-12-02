«Дом, который построил Джек»: Рецензия Киноафиши

Фильм, который построил Ларс

Одним из главных событий Каннского кинофестиваля в этом году стало возвращение «блудного сына» Лазурного берега Ларса фон Триера с его новым фильмом «Дом, который построил Джек». Из-за неверно истолкованных слов о Гитлере во время пресс-конференции «Меланхолии» в 2011 году режиссёра объявили персоной нон-грата киносмотра, и вот, спустя 7 лет, он явил каннской публике своё новорожденное детище. Во время премьеры несколько десятков человек покинули зал, ссылаясь на то, что это было «омерзительно». Мы не будем раскрывать вам щекотливые подробности, из-за которых в программке фестиваля под одним единственным фильмом красовалось предупреждение, что он способен повлиять на эмоциональное состояние во время просмотра, как и не будем давать никаких советов, кому стоит или не стоит смотреть это кино — спускаться в ад, так лишь по собственному желанию.

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

Фильм, который построил Ларс, состоит из пяти частей. В каждой из них главный герой, инженер Джек, мечтающий стать архитектором, рассказывает о рандомно выбранной им жертве, с которой он жестоко расправился. За последние 12 лет он убил 60 человек и теперь делится своей историей с неким Верджем (не сложно догадаться, к какому персонажу «Божественной комедии» Данте отсылает режиссёр), отвечая на вопросы собеседника всевозможными сравнениями и отсылками к искусству и философии, помогающими нам лучше понять, что из себя представляет идеальное убийство.

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

В первой части режиссёр строит фундамент из чёрной комедии, заливая его первой кровью, остроумными диалогами, и (вы ни за что в это не поверите) изрядной долей юмора. Затем Ларс переходит к строительству стен, состоящих из самых разных материалов. Здесь смешались и элементы триллера, и тошнотворный ужас, и абсурд. Именно во второй половине Триер начинает вбивать в головы зрителей гвозди, и именно эту пытку многие решили избежать, уйдя с сеанса. Ну а при укладке крыши постановщик и вовсе обращается к завораживающему сюру, назвав эту часть «Катабасис». Медленно и расчётливо, как при строительстве настоящего дома, Ларс фон Триер ведёт в ад своего Джека, а вместе с ним и зрителя. Но без этой мучительной дороги невозможен катарсис, в этот раз пришедший вместе с раскалённой лавой.

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

Триер — известный садист от кино, который, подвергая жестоким пытками своих героев, обрушивает невыносимые мучения и на зрителя. Но итог всегда один и тот же — очищение. Кто-то назовет «Джека» провокацией, призванной лишь шокировать публику, но такова природа фильмов Триера. Осуждать его хоть и можно (чем часто многие и занимаются), но очень сложно. Благодаря новому фильму, мы словно проникаем в его душу и начинаем понимать, через что проходит режиссёр, работая над каждым своим проектом. И это кино не о мучениях, которым маньяк подвергает своих жертв, а о муках творчества и о стремлении к созданию совершенного шедевра.

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»

По материалу, из которого состоит «Дом, который построил Джек», он более всего схож с «Антихристом» и «Нимфоманкой», однако Триер также умудряется в буквальном смысле показать части практически всех своих предыдущих работ. И, зная о проблемах режиссёра, с которыми он борется уже много лет, вряд ли можно назвать это самолюбованием, скорее, неким подведением итогов своего творчества. Картина является наиболее автобиографичной — хоть Ларс и никогда не совершал подобных преступлений, он неоднократно убивал нас своими фильмами. И Джек, так мастерски сыгранный Мэттом Диллоном, является одним из немногих мужчин, которым выпал шанс сыграть у Триера главную роль, ведь, как известно, чаще всего в центре его внимания оказываются героини, а не герои. Поэтому перед нами, возможно, самый личный фильм скандального режиссёра, который местами хотелось бы развидеть, но который хочется посмотреть вновь, если вы досидите до конца.

Олеся Трошина

В российском прокате с 29 ноября 2018 года Расписание и покупка билетов на фильм «Дом, который построил Джек»