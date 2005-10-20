Doom, 2005

Действие фильма разворачивается в будущем. Человечество осваивает космос, на Марсе появляется научная лаборатория, сотрудники которой изучают жизнь на планете и проводят генетические эксперименты. Получив от доктора Кармака сигнал о помощи, специальный отряд с Земли отправляется на Красную планету. Вскоре герои узнают, что доктор Кармак исследовал обнаруженные на Марсе человекоподобные останки, в которых содержалась 24-я хромосома. Благодаря ей существа, которые когда-то обитали на планете, были неуязвимы для болезней и обладали способностью к быстрой регенерации. Выясняется, что подопытные, которым была введена обнаруженная хромосома, мутировали и превратились в неуправляемых монстров…