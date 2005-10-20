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Doom Doom
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Doom

Doom, 2005

2005 / Германия / США / Великобритания / Чехия
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30 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в будущем. Человечество осваивает космос, на Марсе появляется научная лаборатория, сотрудники которой изучают жизнь на планете и проводят генетические эксперименты. Получив от доктора Кармака сигнал о помощи, специальный отряд с Земли отправляется на Красную планету. Вскоре герои узнают, что доктор Кармак исследовал обнаруженные на Марсе человекоподобные останки, в которых содержалась 24-я хромосома. Благодаря ей существа, которые когда-то обитали на планете, были неуязвимы для болезней и обладали способностью к быстрой регенерации. Выясняется, что подопытные, которым была введена обнаруженная хромосома, мутировали и превратились в неуправляемых монстров…

  • Изначально планировалось, что Дуэйн Джонсон исполнит роль штаб-сержанта Джона Гримма. Однако актер выбрал роль сержанта Махонина, поскольку посчитал ее более интересной. 
  • Розамунд Пайк (Саманта Гримм) ради съемок в этом фильме отказалась от ролей в «Гарри Поттере и Кубке огня» (2005) и «Гордости и предубеждении» (2005). 
  • Дуэйн Джонсон – единственный американец в актерском составе фильма. Большинство исполнителей родились в Англии, а Карл Урбан (Джон Гримм) появился на свет в Новой Зеландии.

Что-то нехорошее произошло в отдаленном научно-исследовательском центре на Марсе. Все разработки прекращены. Связь не работает. А те послания, которые изредка доходят оттуда отнюдь не радужные. Центр закрывают на жесткий карантин, и войти туда позволяют только Тактическому Отряду Быстрого Реагирования – закаленным в боях морским пехотинцам, несущим на себе столько оружия, что им любой враг нипочем... во всяком случае, они так считают...

7.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 октября 2005
Премьера в мире 20 октября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Анджей Бартковяк
Анджей Бартковяк
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Карл Урбан
Карл Урбан
Доби Опарей
Бен Дэниэлс
Разаак Адоти
Все актеры и съемочная группа
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Doom
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
rapture 2 апреля 2015, 12:51
Только что из кино!

Оказывается, ползающий червяк с огромным ртом из Doom3 - это бывший инвалид на коляске.

Фильм конечно же произвел впечатление.… Читать дальше…
Otaking 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, фильм откровенно отстойный. Правда я не играл в третий дум и шел, рассчитывая увидеть монстров хотя бы из первого-второго - а в итоге… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дуэйн Джонсон работает над секретной экранизацией популярной видеоигры Официальный анонс состоитсяhttps://www.kinoafisha.info/movies/8329072/ уже в этом году.
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26 января 2022 14:59
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