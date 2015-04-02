Париж, я люблю тебя
– Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования: последняя стадия рака... Этот фильм - мозаика из восемнадцати историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа.
Чем больше смотришь, тем больше нравится. Сама смотрела несколько раз, потрясающе живые чувства и ощущения показаны практически во всех историях. Браво!
Нашла песню из фильма. Кто хочет, пусть скачает. La meme histoire
Про метро ("Тюильри") - Этан и Джоэл Коэн.
Если не ошибаюсь.
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