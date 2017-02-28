«Парфюмер: история одного убийцы»: Рецензия Киноафиши

Власть аромата

Патрик Зюскинд однажды написал роман «Парфюмер», который на сегодняшний день уже признан самым знаменитым романом на немецком языке со времен Ремарка. «Парфюмера» неоднократно хотели экранизировать, к режиссерскому креслу присматривались такие знаменитости как Стэнли Кубрик, Тим Бертон, Милош Форман и Ридли Скотт. Но Зюскинд доверил свое произведение только своему другу - продюсеру Бернду Айхингеру. И на мой взгляд, ссориться с другом повода нет: фильм поражает воображение, актерский состав бесконечно радует, история донесена до зрителя без искажений.

Кадр из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»

Жан-Батист Гренуй (Бен Уишоу) - единственный ребенок из пяти, который выжил у своей матери. Вот только его рождение отправило ее на виселицу. В этом мальчике другие дети чувствовали нечто жуткое и даже пытались его убить, но он выживал несмотря на все угрозы для жизни. С возрастом он стал замечать свою особенность - он чувствовал каждый запах в городе, мог безошибочно определить каждую нотку духов. Царство запахов окутало его, а язык ароматов стал для него обширнее чем разговорный.

Кадр из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»

Поскольку люди сторонились Гренуя, он так и не познал любви. Несколько смахивающий на умственно отсталого, он обитал в своем особом мирке и, как любой человек, на самом деле, искал смысл жизни. Но в отличии от недавнего выпускника гуманитарного факультета, он быстро смекнул, в чем его главный талант и стал развивать его. Для этого он устроился помощником к знаменитому парижскому парфюмеру Балдини (Дастин Хоффман) и получил множество знаний. Когда их стало не хватать, он отправился дальше, к людям, которые были ознакомлены с лучшими техниками сохранения запахов. Зачем ему сохранять запахи? А это просто ради «невинного» хобби - он выбирает девушек, чей аромат его притягивает, убивает их и определенными манипуляциями делает духи с их запахом.

Кадр из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»

Естественно, массовое убийство красивых молодых женщин не остается незамеченным, и начинаются поиски маньяка. Но Батиста не покидает важная цель - создать свой аромат на основе самых лучших запахов, чтобы люди наконец-то полюбили его и перестали сторониться. Забавный момент в том, что Гренуй прожил не один десяток лет, прежде чем понял, что сам не обладает никаким ароматом. Все повествование происходит в стиле псевдо-историзма, закадровый голос рассказывает историю так, словно это реальное событие. Оттого наблюдать за деятельностью Батиста особенно интересно и жутко одновременно.

Кадр из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»

Но вовсе не обязательно быть маньяком, чтобы восхищаться работой Гренуя. Он, в первую очередь, - деятель искусства, а гениальность его граничит с безумием, что довольно распространенное явление. Завораживающее зельеварение, которое мы множество раз увидим на экране, ставит и само кино на грань красоты с мерзостью. Главный герой не вызывает однозначной ненависти или абсолютного понимания, более того, его приверженность поставленной цели вообще достойна восхищения! Если бы он познал женскую любовь, если бы его кто-нибудь воспитал и ознакомил с этическими нормами, то он бы просто стал гениальным парфюмером, без всякого совместительства с работой убийцы.

Несмотря на нарочитый эффект историзма, этот фильм совсем не занудный, смотреть его интересно. Финал непредсказуем, точнее тут даже и не пытаешься догадываться чем всё кончится. Зрелище увлекает, а шкала шокированная возрастает по мере развития сюжета, окончательно добивая в конце. Поскольку это редкий случай действительно уникальной истории, почти не эксплуатирующей популярные архетипы и модели героев/поворотов сюжета, то просмотр этого кино не ставится под вопросом.

Кадр из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»

Я бы не советовала смотреть его слишком впечатлительным людям. Реализм явно излюбленное направление режиссера, поэтому некоторые эпизоды (например, рождение ребенка, обрезание пуповины и кидание младенца в кучу рыбы), могут закрасться в подсознание и периодически всплывать, вынуждая содрогнуться.

Если вы любите хорошее кино, оригинальные истории и красивые (иногда шокирующие) кадры, но до сих пор почему-то не посмотрели «Парфюмер: история одного убийцы», то самое время это сделать. Тем более, что в нем вы увидите еще и прекрасного Алана Рикмана, что тоже своего рода знак качества фильма.

Бариева Лилия