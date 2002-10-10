«Идентификация Борна»: Рецензия Киноафиши

Идентификация Борна / Bourne Identity И д е н т и ф и к а ц и я (от позднелатинского identifico - отождествляю), признание тождественности, отождествление объектов, опознание. В криминалистике - процесс установления тождества конкретного объекта или личности по совокупности общих и частных признаков путём сравнительного их исследования. Официальные данные Кинокомпания: Universal Жанр: Экшн, триллер Бюджет: $ 75,000,000 Режиссер: Даг Лайман /Doug Liman (может быть известен по работам Экстази/Go и Тусовщики/Swinger) Сценарий: Роберт Ладлам (Robert Ludlum) (автор книги и сценария скончался в октябре 2001), Тони Гилрой/Tony Gilroy (Адвокат дьявола, Армагеддон, Доказательство жизни) В ролях: Мэтт Деймон /Matt Damon (Талантливый мистер Рипли, 11 друзей Оушена), Франка Потенте /Franka Potente (Беги, Лола, беги!), Крис Купер / Chris Cooper(Красота по-американски) и др. Завязка Итальянские рыбаки находят в океане молодого человека (Мэтт Деймон) с двумя пулевыми ранениями в спине. Очнувшись, герой обнаруживает у себя полную потерю памяти. Единственным маячком, указывающим дорогу в прошлое становится номер счета в Швейцарском банке на имя Джейсона Борна. Новоявленный Джейсон отправляется в Цюрих, где в банке обнаруживает ящик с разномастными деньгами, оружием и шестью паспортами на разные имена. Полиция начинает преследовать подозрительного клиента. Джейсон скрывается от них в американском посольстве. Там он знакомится с Мэри Криутз (Франка Потенте ) – одинокой, обладающей авантюрными наклонностями молодой женщиной, блуждающей по Европе в надежде заработать. Джейсон предлагает ей двадцать тысяч долларов за пустяковую услугу - доставку до Парижа на ее стареньком Mini Cooper. Вы бы отказались от такой суммы? Вот и Мэри соглашается. Любопытные подробности • Первая экранизация детективного романа Ладлэма, "Уик-энд Остермана", была снята в 1983-ем Сэмом Пекинпом. Фильм получился слабым и оказался последним в творчестве режиссёра. • Universal имеет права на экранизацию всех трех романов Лидлума о Джейсоне Борне. Если «Идентификация Борна» окажется востребованной зрителем, то Деймон и Лайман вернутся на съёмочную площадку для создания «Превосходства Борна», а затем и «Ультиматума Борна». • Съемки фильма затянулись почти на 2 года, первые кадры были отсняты еще осенью 2000 года. • Весь фильм отснят за пределами США – в Европе (в Париже и в Праге – которая исполнила роль Цюриха). • Франка Потенте в очередной раз вынуждена была экспериментировать с цветом своих волос, превращаясь из ярко-огненной Лолы в ярко-зеленую Мэри, хотя по природе она - блондинка. • Первоначально главную роль должен был исполнять Брэд Питт, а ставить картину Тонни Скотт, но они решили уйти в проект «Шпионские игры». А Мэтт Деймон, в свою очередь, ради съемок в «Борне» отказался от участия в проекте «Планета обезьян» Тима Бартона. • Мэтт Деймон для съемок в фильме обучался боевым искусствам, боксу и стрельбе. Процесс обучения, по словам актера, напомнил ему «летний курс начинающего убийцы». И все же он отказался выполнять трюки сам, предоставив дело каскадерам: «Лучше пусть это сделают люди, которые являются профессионалами в этом деле. Мне хватит колена, ушибленного мною на съёмках «Легенды о Баггере Вэнсе». Эффект Как было сказано с самого начала, к просмотру данного детектива привлекли яркие исполнители главных ролей. И их игра нисколько не разочаровала. Откровенно радует очередной шаг в сторону от стереотипа. Казалось бы, что нового можно придумать в жанре шпионского детектива? Просмотр «Борна» дает ощущение – что можно! И никаких особенных «штучек» агенты, вроде не используют. И руководство ЦРУ стремится вовсе не к высоким целям защиты государства, а занято решением исключительно своих внутренних проблем. Их сборище больше похоже на верхушку сети организованной преступности, чем на разведывательное управление. Герой, убивающий в своей прошлой жизни по приказу, и никогда не анализировавший морально-этическую сторону своих действий, совершенно самостоятельно приходит к мысли о том, что ну не хочет он такой жизни в дальнейшем. И выбирает свой путь. А выбор осуществляется в какой-то такой человеческой, интеллектуальной, я бы сказала, обыденной манере… Как единственно верный и возможный. Это что касается идей. А теперь немного о воплощении. Являясь практически безумной фанаткой Парижа, я испытывала нормальное для моей категории «больных» удовольствие от всех сцен, отснятых в этом удивительном городе. Да и то сказать, все съемки – чудесны. И погоня (какой же детектив – без погони?:), и удивительно натурально отснятые «драки».. Все эти события вписаны в парижский пейзаж просто безупречно. Радуют также неплохие режиссерские находки вроде красного мешка-сумки из мусорного ведра, с которым герой носится затем чуть ли не до самого финала … И вообще, весь фильм сохраняется очень быстрый темп, события разворачиваются стремительно, но с точно вымеренными паузами, дабы зритель имел возможность перевести дух. Из кинозала я выходила в прекрасном настроении и без капли сожаления о потраченном времени. И лично я стану ждать продолжения. А вы?