Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Золотой век - дублированный отрывок
Киноафиша Трейлеры Золотой век. Дублированный отрывок

Золотой век. Дублированный отрывок

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 июля 2013
Золотой век – 1585 год. В мире господствует католическая Испания во главе с королем Филиппом. Ей в состоянии противостоять только Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. Но в самой Англии нет единства. Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, готовит заговор. В результате он направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
unechattenoire 2 апреля 2015, 12:51
только возникает вопрос: кого, собственно, будет играть Оуэнн? Ведь наиболее вероятную роль Дадли в первом фильме отсекли довольно категорично, и его к тому же играл там Джозеф Файнс...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Золотой век
Золотой век драма, 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
Хэллоуин '86 - дублированный трейлер 01:28
Хэллоуин '86  дублированный трейлер
Искупление - трейлер 01:45
Искупление  трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Левша - трейлер 2 02:07
Левша  трейлер 2
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Сущность - дублированный трейлер 01:37
Сущность  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше