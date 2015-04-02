Золотой век
– 1585 год. В мире господствует католическая Испания во главе с королем Филиппом. Ей в состоянии противостоять только Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. Но в самой Англии нет единства.
Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, готовит заговор. В результате он направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…
