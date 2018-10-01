«Пришельцы в доме»: Рецензия Киноафиши

Чужие в гостях

12-летний парень Луис – не самый счастливый на свете ребёнок. Застенчивый пацан постоянно попадает в разные неприятные ситуации: девочка Дженнифер, в которую он влюблён, больше занята свой карьерой школьного репортёра, а соседский заносчивый подросток терроризирует его постоянным придирками. Но самое главное: отец Луиса – свихнувшийся уфолог Армин Зоннтаг, которому откровенно наплевать на сына. Его интересуют пришельцы в связи с детской травмой – как-то ночью он увидел причудливого инопланетного дракона, но ему никто не поверил. После смерти жены Армин запустил свой дом – счета не оплачены, вода постоянно течёт с потолка, а про подстриженный газон и фасад даже упоминать не стоит. Это не могло остаться без внимания властей: в школе объявляется мисс Дикендейкер – хозяйка детского дома, которая жаждет отобрать Луиса у нерадивого отца, не помнящего даже про день рождения сына и постоянно дрыхнущего днём на диване. Но тут случается неожиданное – во дворе дома Зоннтагов терпит крушение небольшой летательный аппарат с пришельцами, которым нужна помощь…

Кадр из фильма «Пришельцы в доме»

Создатели мультфильма «Пришельцы в доме» (в оригинале «Луис и пришельцы») не могут похвастаться какой-то внушительной фильмографией или крутой репутацией – хотя двое из режиссёров, Кристоф и Вольфганг Лауэнштайны, в далёком 1990 году получили «Оскар» за короткометражную анимацию «Баланс». Визуальная сторона «Пришельцев» пусть и не вызывает дикого восторга, но и неприятие не проявляется: хорошо отрисованные человеческие персонажи, по виду которых можно делать какие-то выводы об их характерах, и забавные инопланетяне, приземлившиеся у Луиса, – их трое, и все они друг от друга отличаются. Но анимация – это далеко не всё, что может привлечь и заинтересовать в мультфильме. С концептуальной стороной дела обстоят хуже – простую детскую историю писали аж шесть человек: совершенно непонятно, чем они занимались, если в итоге мы получили банальный сюжетный конфликт. Мальчик после смерти матери грустит, отец про него забывает, фиксируясь на работе, вот он и мечтает сбежать из дома (а заодно и с планеты) вместе с озорным трио разноцветных чудаков. Концовку, конечно, предугадать будет совсем нетрудно.

Кадр из фильма «Пришельцы в доме»

Что в мультфильме действительно удалось, так это пришельцы. По сюжету мимо Земли пролетает огромный космический лайнер с туристами, а трое инопланетян, отделившихся от группы, сделали это потому, что увидели по нашему ТВ рекламу массажёра «Кошачьи лапки». У них есть способность превращаться в любое существо, поэтому неизбежны комические сцены, в которых они пытаются выдать себя за людей. Проскакивают в «Пришельцах в доме» и неплохие шутки: так, инопланетный гид, описывая Землю, раскрывает происхождение человека – оказывается, люди развились из токсичных отходов, которые сбрасывались на нашу планету космическими гостями. В сухом остатке перед нами предстаёт достаточно обыкновенный и предсказуемый мультфильм, который не лишён небольших достоинств – приличной анимации и интересных характеров пришельцев. В конце концов, может кому-то пребывание в кинотеатре скрасит голос Максима Галкина, который озвучил нескольких персонажей, – никогда не угадаешь, что именно может понравится существам с планеты Земля.

Марат Шабаев

В российском прокате с 4 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Пришельцы в доме»