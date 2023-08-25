«Подводный капкан»: Рецензия Киноафиши

Сложно снять глубоководный триллер после того, как там в фантастической, как «Бездна», или вполне реалистической, как «Санктум», и даже драматической, как «Один вдох», манере побывал уже не один режиссер и не один выдающийся актер. Но, может, потому, что «Подводный капкан» — не голливудская и не американская продукция, а то, что считается небольшим европейским кино, он смотрится и убедительно, и пугающе, и драматично, и, так и быть, свежо. Но совсем не освежающе, так как каждый глоток воздуха на глубине — на вес золота.

Две непохожие друг на друга девушки (одна — очевидная ценительница жизни, другая — скептик со стажем) едут по довольно пустынной дороге куда-то вперед и обсуждают, хорошая или плохая песня Only You. Не очень понятно, кем они друг другу приходятся, но зато понятно, что каждый год примерно в это время они ездят дайвить в какие-то интересные места. Как и многих дайверов, их интересуют подводные пещеры. Так что скалистый берег с хлипкими самодельными ступенями — ровно то, что нужно, чтобы начать этот роковой спуск. Тщательная подготовка хмурой Мэй контрастирует с жаждой приключений Дрю — что на земле, что под водой. Экспозиция займет 14 минут, чтобы вместе с профессиональными, в этом нет сомнений, дайвершами зрители изучили подводный мир, в котором им предстоит прожить оставшиеся полтора часа. Потом на берегу случится камнепад, и рассудительная Мэй по воле рока и камня (что, в принципе, одно и то же [rock — англ. «камень». — Прим. ред.]) окажется придавленной на глубине 30 метров. А легкомысленной Дрю придется собраться с силами и мыслями, чтобы спасти ее. Счет пошел на минуты.

«Подводный капкан» — это идеальное кино для просмотра в кинозале.

Режиссер Максимилиан Эрленвайн не стал кидать под воду десятки осветительных приборов, чтобы облегчить зрителям жизнь. Он показывает только то, что потенциально могут рассмотреть лишь его дайверши с их фонариками и подсветкой в модных масках, как у Паука во втором «Аватаре». Это кино визуально погружает на задуманные глубины, и, чтобы ощутить и это давление толщи воды, и драгоценность каждого пузырька воздуха, свет даже от экрана телефона ни к чему.

Подводный капкан

Спасибо создателям, они помогают публике понять, что все действия даются девушкам непросто. Они еще на берегу подробно проговаривают, какое оборудование у них есть и сколько у них запасных баллонов. А во время плавания и расплывающейся трагедии проговаривают глубины и оставшийся запас в баллонах текущих. Пару раз даже в сравнении с минутами, на которых этого запаса хватит. Так что если вы никогда не погружались, даже на курортах Египта, вы сможете подключиться к переживанию, ощущению опасности и испытать знаменитый эффект спички из «Пятого элемента». С одной существенной разницей: Брюс Уиллис всего-то мог проиграть битву за планету. А Дрю и Мэй могли погибнуть не только от нехватки воздуха, но и от азотного отравления или кессонной болезни. Да и в целом драматическое развитие истории таково, что неясно, хочет ли Эрленвайн оставить обеих девушек в живых или прощание с одной из них — обязательный, катарсический элемент сюжета.

Ведь помимо триллера о выживании и спасении в условиях, которые с трудом себе представляет 90% зрителей, «Подводный капкан» — это ловушка для психики и погружение в глубины подсознания героинь, где вместе с упавшими камнями лежат детские травмирующие воспоминания.

И пока одна ищет в себе скрытые физические резервы, чтобы несколько раз подняться со дна и попытаться на земле найти инструменты для спасения, другая раз за разом проживает пару знаковых эпизодов своей жизни, которые помогут зрителям понять и ее характер, и отношения с Дрю, и даже то, почему девушки выбрали себе такое увлечение.

Подводный капкан

И с одной стороны, это логичный ход. Ведь чтобы сопереживать обеим героиням, надо в равной мере переключаться между ними по ходу фильма. И флешбэки или попытки переиграть один и тот же эпизод на разные лады — самый понятный прием, когда героиня зажата на дне моря. С другой стороны, это не флешбэки ради флешбэков, а, по сути, сердце сценария. Простая, но убедительная метафора: надо, чтобы жизнь загнала тебя в капкан, чтобы ты наконец затормозился и… поговорил с самим собой, нашел весомые поводы продолжать жить и даже улыбаться и понял, что некоторым людям и правда не все равно на тебя, даже если ты сам на себя давно забил. Возможно, поначалу обрывочные пасторальные воспоминания, в которые с каждым разом все больше вторгается ужас, покажутся сумбурными. Но попытки Мэй замедлить дыхание, чтобы сэкономить воздух, похожи на медитацию. А она никому не дается с первого раза. И именно поэтому яркие секундные вспышки, которые чуть позже сложатся в общую картину, выглядят гораздо правдоподобнее, чем подробное проживание длинных эпизодов из прошлого.

Проще говоря, «Подводный капкан» выглядит весьма реалистичным кино.

Подводный капкан

Отдельно стоит упомянуть игру главных и, в общем-то, единственных актрис в этой бездне: Луису Краузе и Софи Лоу. Поначалу неуловимо похожие на каких-то других европейских исполнительниц (например, автору этой рецензии они напомнили Людивин Санье и Хлою Севиньи), но их индивидуальность и характер в итоге прорывается там, где многие бы не справились: через подводные маски, в которых они ограничены в выражении эмоций. Но им оказывается достаточно глаз, чтобы показать и восторг, и страх, и смирение, и волю.

«Подводный капкан» не пугает демонстрацией физических увечий, не обещает неожиданных монстров и честно отстреливает все ружья, которые развешаны в начале.