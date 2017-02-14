«Не/смотря ни на что»: Рецензия Киноафиши

К мечте, считая ступеньки

– Перестаньте мечтать!

– Нет!

Этим коротким диалогом можно было бы полно описать немецкую картину «Не/смотря ни на что». Её герой – молодой и амбициозный Саллии мечтает работать в гостиничном бизнесе. А на пути к этой по-своему романтичной цели «маленькое» препятствие – он почти ничего не видит. Но, вооружившись максималистскими заявлениями и карманной лупой, он смело идет в одну из крупнейших гостиниц Мюнхена и устраивается стажером, ничего не сказав о своем зрении. Спотыкаясь и считая ступеньки, Саллии начинает свое обучение закулисным секретам гостиничного дела, знакомясь с кухонным слайсером, свадебным тортом и, конечно, первой любовью.

Кадр из фильма «Не/смотря ни на что»

Комедийная драма Марка Ротемунда не самая сильная его работа, но, кажется, на это и не претендующая. Это хорошее кино для теплых семейных вечеров, когда зрителя нужно лишь слегка тронуть за душу, а затем красиво удалиться в закат. Фильм навязчиво напоминает предыдущую работу режиссёра «Сегодня я блондинка» (2013) про юную Софи, больную раком и картину Джеймса Кича «Свидание вслепую» (2006). Во всех этих (и многих других) лентах мы видим одну и ту же формулу: первая любовь, красивая мечта и отчаянное желание жить, неизбежно ускользающие из рук молодых людей. Да, и это по-прежнему работает – доставляет зрителям столь необходимую порцию лирической грусти и прилива неожиданного воодушевления. Правда, эффект весьма краткосрочный и не особо эффективный. Легкое «эх…» и всё, больше ничего.

Кадр из фильма «Не/смотря ни на что»

А всё потому, что в фильме слишком много «но». Он трогательный, но не то чтобы «прямо в сердце», хоть и подкупает фразой «основан на реальной истории». Грустный, но не печальный: тут счастливый конец - вещь по сюжету логичная. Смешной, но лишь местами, в основном благодаря герою Якоба Маченца, который оживляет картину своей любовью к алкоголю, девушкам и азартным играм. То есть фильм по всем параметрам хороший, но какой-то шаблонный и совсем не глубокий, не проницательный.

Кадр из фильма «Не/смотря ни на что»

Получилась весьма поучительная драма (с такой диснеевской философией) о том, что надо несмотря ни на что идти к своей мечте, а судьба и друзья тебе в этом помогут. И иллюстраций этому немало, например: «Если хочешь идти быстро – иди один. Если хочешь идти далеко – иди с другом». Не фильм, а сказка с добрыми феями (правда, здесь без крыльев и с бородой), чудесами и необходимыми, но преодолимыми препятствиями. В этом, наверное, есть свое очарование. В непосредственном и немудреном нарративе, к которому средний зритель всех времен всегда чувствовал особую потребность.

Кадр из фильма «Не/смотря ни на что»

Все это к тому, что «Не/смотря ни на что» – лента не глупая и тем более не низкокачественная. В картине есть своя прелесть, правда, такая же, как и у многих других комедийных драм 2000-х. Так что, если хочется увидеть новую вдохновляющую историю с ноткой грусти и юмора, то вперед в кинотеатр. Или к полке со старыми видеокассетами.

Инна Син

В российский прокат фильм выходит 16 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не/смотря ни на что»