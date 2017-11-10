«Маленький вампир»: Рецензия Киноафиши

Из Родиона в Рудольфа

Маленькому вампиру Руди исполняется 13 лет вот уже в 300 раз. В свои года он не повторил участи Клодии, сохранив детскую непосредственность и любовь к играм. Но не это становится причиной всех бед: Рудольфа и его клан преследует безумный охотник за вампирами. Из-за оплошности старшего брата Руди большая часть семьи Секвилбэк оказалась заперта в склепе, а его родители и младшая сестра – по другую сторону леса от трансильванской земли, в Германии. Сам же маленький вампир волею случая спрятался от смертельных солнечных лучей в спальне американского мальчишки Тони Томпсона.

Кадр из мультфильма «Маленький вмапир»

История Ангелы Соммер-Боденбург, повествующая о странноватом, но не лишенном своих страхов маленьком вампире Родионе и его друге Антоне уже была экранизована ранее в 1986 году. Получив второй шанс в ноябре этого года, маленький вампир повзрослел на четыре года, обзавелся стильным кожаным одеянием и новым именем, став из Родиона Рудольфом. Вместе с тем, Рихард Клаус умудрился совместить в мультипликации лучшее из «Один дома» и «Питера Пэна», выделившись в ряду себе подобных произведений про клыкастых смещением акцентов на семейные ценности.

Кадр из мультфильма «Маленький вмапир»

- Мой персонаж – не кровожадный монстр, - говорила о своем вампире Ангела, - Он – маленький вампир, немного назойливый, обладающий своими страхами и слабостями. Мне бы хотелось, чтобы на примере того, как он их преодолевает, дети могли бы побороть свои собственные ужасы.

Вампиры в мультфильме довольно противоречивые. Складывается впечатление, что жизненные этапы они проходят те же, что и люди: Клаус намерено не зацикливает внимание на том, что Руди никогда не вырастет. Способность летать, которая у той же Райс была доступна лишь сильнейшим, здесь демонстрируют все – от человека до коровы. Слава Богу, что хоть солнечный свет по-прежнему губителен для клыкастых персонажей мультипликации, чеснок вызывает отторжение, а осиновый кол в сердце навсегда прекращает остатки жизнедеятельности данного представителя нежити. Впрочем, с 1986 года представления о вампирах значительно развились, так что Руди вызовет у гурманов лишь легкое чувство умиления.

Кадр из мультфильма «Маленький вмапир»

Зато вот в качестве детского произведения, не образца фильма про вампиров, мультипликация хороша. Пусть в ней нет каких-то заметных новшеств и инноваций, но приятная графика, динамичный сюжет и отсутствие провисаний в ритмике и логике повествования захватят внимание ребенка и не отпустят до самого конца. Забавные, довольно простые шуточки порадуют даже взрослых, как и легкая мораль произведения про ценность дружбы и любовь к родителям и детям. Находчивость Тони в ответ на изобретательность и коварство антагонистов располагает, а музыкальное сопровождение не отвлекает. Все персонажи плотные, достаточно объемные и симпатичные; между ними есть химия, чего порой не могут добиться живые актеры.

«Маленький вампир» определенно обладает своим очарованием; красивый, простой и понятный, он словно бы возвращает ту частичку волшебства детства, по которой порой так тоскуют все взрослые. Это достойная экранизация детской сказки, с сохранением атмосферы Родиона Ангелы Соммер-Боденбург, но вместе с тем с собственным уникальным режиссерским видением Рихарда Клауса.

Галина Потапова

В российском прокате с 9 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Маленький вампир»