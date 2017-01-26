Не/смотря ни на что, 2017

Обладатель сразу двух наград Берлинского кинофестиваля за фильм «Последние дни Софии Шолль» Марк Ротемунд выпускает в прокат свою новую ленту «Не/смотря ни на что». Главную роль в картине сыграл один из самых популярных немецких актёров современности - Костя Улльман («Таймлесс: Рубиновая книга», «Эта жизнь для тебя»). Также в съёмках приняли участие: Анна Мария-Мюэ («Большие девочки не плачут»), Герберт Фортубер («Чужестранка») и другие.
Фильм «Не/смотря ни на что» расскажет о молодом пареньке по имени Салия, который мечтает попасть на стажировку в самый уважаемый и элитный ресторан всего Мюнхена. Талант дарован ему природой, однако на пути встают обстоятельства, которые нелегко исправить. Главный герой начинает терять зрение, но он никому об этом не рассказывает, продолжая верить в себя и действовать. Именно в этом и заключается рецепт его успеха.
- Фильм «Не/смотря ни на что» изначально назывался «Моё свидание вслепую с жизнью»
- Костя Улльман играл у режиссёра Марка Ротемунда в картине «Фанатки на завтрак не остаются», а также в сериале «Дуэт»
- Специально для показа фильма «Не/смотря ни на что» был создан тифлокомментарий, который позволяет незрячим людям смотреть кино при помощи смартфона
- Фильм основан на биографической книге Салии Кахаватте
- Костя Улльман играл вместе с Якобом Маченцем в картинах: «Ангел-хранитель» (2012), «Лето в большом городе» (2013) и «3 турка и 1 младенец» (2015)
Духоподъемная правдивая история талантливого молодого человека, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном ресторане Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя – вот рецепт его успеха.