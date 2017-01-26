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Mein Blind Date mit dem Leben

Не/смотря ни на что, 2017

2017 / Германия
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Обладатель сразу двух наград Берлинского кинофестиваля за фильм «Последние дни Софии Шолль» Марк Ротемунд выпускает в прокат свою новую ленту «Не/смотря ни на что». Главную роль в картине сыграл один из самых популярных немецких актёров современности - Костя Улльман («Таймлесс: Рубиновая книга», «Эта жизнь для тебя»). Также в съёмках приняли участие: Анна Мария-Мюэ («Большие девочки не плачут»), Герберт Фортубер («Чужестранка») и другие. 

Фильм «Не/смотря ни на что» расскажет о молодом пареньке по имени Салия, который мечтает попасть на стажировку в самый уважаемый и элитный ресторан всего Мюнхена. Талант дарован ему природой, однако на пути встают обстоятельства, которые нелегко исправить. Главный герой начинает терять зрение, но он никому об этом не рассказывает, продолжая верить в себя и действовать. Именно в этом и заключается рецепт его успеха.

- Фильм «Не/смотря ни на что» изначально назывался «Моё свидание вслепую с жизнью»

- Костя Улльман играл у режиссёра Марка Ротемунда в картине «Фанатки на завтрак не остаются», а также в сериале «Дуэт»

- Специально для показа фильма «Не/смотря ни на что» был создан тифлокомментарий, который позволяет незрячим людям смотреть кино при помощи смартфона

- Фильм основан на биографической книге Салии Кахаватте

- Костя Улльман играл вместе с Якобом Маченцем в картинах: «Ангел-хранитель» (2012), «Лето в большом городе» (2013) и «3 турка и 1 младенец» (2015)

Духоподъемная правдивая история талантливого молодого человека, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном ресторане Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя – вот рецепт его успеха.

7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера онлайн 12 января 2018
Премьера в мире 26 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Марк Ротемунд
Марк Ротемунд
В ролях
Костя Улльман
Костя Улльман
Анна Мария Мюэ
Анна Мария Мюэ
Уве Пройсс
Уве Пройсс
Рувен Блессинг
Рувен Блессинг
Герберт Фортубер
Герберт Фортубер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не/смотря ни на что 2 постера
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Не/смотря ни на что
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– Перестаньте мечтать! – Нет! Этим коротким диалогом можно было бы полно описать немецкую картину «Не/смотря ни на что». Её герой – молодой и амбициозный Саллии мечтает работать в гостиничном бизнесе. А на пути к этой по-своему романтичной цели «маленькое» препятствие – он почти ничего не видит. Но, вооружившись максималистскими заявлениями и карманной лупой, он смело идет в одну из крупнейших гостиниц Мюнхена и устраивается стажером, ничего…
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Наталья Комолова 26 февраля 2017, 01:19
Чудеснейший фильм! Очень добрый и светлый! Очень показательно, что в напряженный момент, когда герой все таки смог справиться с испытанием, в зале… Читать дальше…
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24 июля 2017 18:19
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