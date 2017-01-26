Не/смотря ни на что, 2017

Обладатель сразу двух наград Берлинского кинофестиваля за фильм «Последние дни Софии Шолль» Марк Ротемунд выпускает в прокат свою новую ленту «Не/смотря ни на что». Главную роль в картине сыграл один из самых популярных немецких актёров современности - Костя Улльман («Таймлесс: Рубиновая книга», «Эта жизнь для тебя»). Также в съёмках приняли участие: Анна Мария-Мюэ («Большие девочки не плачут»), Герберт Фортубер («Чужестранка») и другие.

Фильм «Не/смотря ни на что» расскажет о молодом пареньке по имени Салия, который мечтает попасть на стажировку в самый уважаемый и элитный ресторан всего Мюнхена. Талант дарован ему природой, однако на пути встают обстоятельства, которые нелегко исправить. Главный герой начинает терять зрение, но он никому об этом не рассказывает, продолжая верить в себя и действовать. Именно в этом и заключается рецепт его успеха.