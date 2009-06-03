«Терминатор: да придет спаситель»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Джозеф МакГинти Никол, завсегдатаям кинотеатров и пунктов видеопроката более известный как МакДжи, успел, прежде чем снять четвертого «Терминатора», посмотреть все более-менее важные фильмы, когда-либо созданные человечеством. Фильмы эти суть таковы: «Звездные войны» (в основном старая трилогия), «Чужой»/«Чужие» (все четыре картины), «Война миров» (спилберговская), «Миссия невыполнима» (главным образом вторая серия) и «Безумный Макс» (любая часть на выбор). Вероятно, режиссер МакДжи посмотрел вышеперечисленные ленты не по одному разу, потому что заимствует из них не только отдельные кадры, но временами даже и целые эпизоды. Из «Чужих», конечно, взяты извивающиеся твари, бросающиеся человеку на лицо; из «Войны миров» – загрузка живых людей в специальные клети путем вылущивания их из всяких укромных мест; авиагонки меж горных хребтов – это уже, разумеется, из «Звездных войн»; и т. д. и т. п. Со стороны авторов четвертого «Терминатора» логично было бы еще попользоваться богатым наследием «Матрицы», но, похоже, сценаристы Джон Бранкато и Майкл Феррис исчерпали все запасы киберметафизики в третьей части, объявив, что у Skynet нет центра управления, ибо она повсюду. Впрочем, здесь цитировалась не столько «Матрица», сколько одна из предыдущих сценарных работ самих Бранкато и Ферриса – «Сеть».

Теоретически, если бы продюсеры пригласили талантливого режиссера и позволили ему выкинуть из кадра кое-какие пафосные словоизлияния, женщин, демонстрирующих чудеса рукопашного боя, а равно и прочий балласт, фильм вполне мог получиться достойным дилогии Джеймса Кэмерона. По крайней мере, в Terminator Salvation (именно так в оригинале звучит название опуса, без всяких там благочестивых молений вроде «Да придет спаситель»), в отличие от запредельной третьей серии Джонатана Мостоу, Джон Коннор не блеет заикающимся голосом про то, что «мы плохого не делаем», и (полу)голая Терминатрикс не идет, в полном согласии с шедеврами Леопольда фон Захер-Мазоха, отхлестать негодного мальчишку суровой плеткой. Однако режиссер МакДжи фактически продолжил то, чем он с упоением занимался в «Ангелах Чарли», то есть ограничился каскадом трюков, время от времени сдабриваемых нехитрыми восклицаниями по тому или иному поводу. Драму человека, оказавшегося, неожиданно для себя, киборгом-убийцей, но выбравшего человеческие поступки и человеческий финал, – драму совершенно в духе Филипа Дика – можно было бы развернуть в прекрасную экзистенциальную паранойю (как, например, в «Пришельце» Гэри Фледера), однако МакДжи ограничился стандартным набором драк и кувырков и парой слезливо-героических лозунгов под занавес. Джеймс Кэмерон все-таки готовил зрителя к концу света, сжигающему тела сквозь неотступные плавящиеся решетки, – продолжатели же его безнадежно загубленного дела просто играют в войнушку, заставляя своих персонажей ловко прыгать между ядерными грибами и мочить злых роботов со всей богатырской дури. Несмотря на некоторое легкое умничанье по поводу человеческого сердца, в Terminator Salvation нет и следа кэмероновской человечности, превратившей обычный, в общем-то, фантастический боевик в произведение искусства. Так что Skynet уже безусловно выиграла эту войну, поставив руководить кинопроцессом безликих роботов, густо нафаршированных электроникой и попкорном.

Vlad Dracula