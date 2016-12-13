Обитель зла: Последняя глава, 2016

- Дата выхода фильма в прокат была перенесена из-за беременности исполнительницы главной роли Миллы Йовович, которая по совместительству является женой постановщика Пола У.С. Андерсона

- В фильме «Обитель зла: Последняя глава» отсутствует несколько героев из предыдущих частей, среди которых Джилл Валентайн, Леон Скотт Кеннеди, Ада Вонг и Крис Редфилд

- Официально картина «Обитель зла: Последняя глава» завершает франшизу, однако, если ей удастся собрать большую кассу, возможно, стоит ожидать ещё одного сиквела. Есть также вероятность, что будет выпущен сериал по мотивам фильма

- В фильме вернётся Клэр Рэдфилд в исполнении Эли Лартер, которая в последний раз появлялась в четвёртой части «Обители зла»

- Во время съёмок фильма скончался один из членов съёмочной группы Рикардо Корнелиус, что стало первым несчастным случаем со смертельным исходом на площадке. До этого каскадёр Оливия Джексон получила травму, из-за которой ей пришлось ампутировать руку

- Есть вероятность, что продолжение серии «Обитель зла» будет выходить в телевизионном формате

- Съёмки фильма завершились в Южной Африке

- События фильма «Обитель зла: Последняя глава» начнутся там же, где закончилась предыдущая часть

- В картине сыграла дочь Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона - Эвер Габо Андерсон, для которой это стало дебютом на большом экране

- Вместе с выходом фильма в прокат появится также игра «Resident Evil 7: biohazard»

- В ленте есть отсылки к сценам в канализации из второй части игры «Resident Evil»