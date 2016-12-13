Обитель зла: Последняя глава, 2016

Режиссёр Пол У.С. Андерсон, снявший самый первый фильм «Обитель зла», а позже вернувшийся в четвёртой и пятой, станет тем, кому суждено закончить эту многолетнюю франшизу. Сам Андерсон также написал сценарий к финальной части, «Обитель зла», и выступил в качестве одного из продюсеров. Помимо главной звезды картины, Миллы Йовович, в ней снялись Иэн Глен из «Игры престолов», Шон Робертс из предыдущих частей, актриса Руби Роуз («Оранжевый – хит сезона») и Элли Лартер из третьей и четвёртой частей «Обители зла».
Лента «Обитель зла: Последняя глава» продолжает сюжетную линию предыдущей части. После ужасного предательства Вескера, Элис становится единственной, кто сможет изменить ход истории. Для этого ей придётся вернуться в Раккун-сити, чтобы вступить в противостояние с корпорацией «Амбрелла». Весь мир находится под угрозой вымирания, и чтобы этого не допустить, Элис и её союзникам придётся одолеть полчища кровожадных монстров. Но её главной целью является уничтожение корня зла, путь к которому будет сложным и тернистым.
- Дата выхода фильма в прокат была перенесена из-за беременности исполнительницы главной роли Миллы Йовович, которая по совместительству является женой постановщика Пола У.С. Андерсона
- В фильме «Обитель зла: Последняя глава» отсутствует несколько героев из предыдущих частей, среди которых Джилл Валентайн, Леон Скотт Кеннеди, Ада Вонг и Крис Редфилд
- Официально картина «Обитель зла: Последняя глава» завершает франшизу, однако, если ей удастся собрать большую кассу, возможно, стоит ожидать ещё одного сиквела. Есть также вероятность, что будет выпущен сериал по мотивам фильма
- В фильме вернётся Клэр Рэдфилд в исполнении Эли Лартер, которая в последний раз появлялась в четвёртой части «Обители зла»
- Во время съёмок фильма скончался один из членов съёмочной группы Рикардо Корнелиус, что стало первым несчастным случаем со смертельным исходом на площадке. До этого каскадёр Оливия Джексон получила травму, из-за которой ей пришлось ампутировать руку
- Есть вероятность, что продолжение серии «Обитель зла» будет выходить в телевизионном формате
- Съёмки фильма завершились в Южной Африке
- События фильма «Обитель зла: Последняя глава» начнутся там же, где закончилась предыдущая часть
- В картине сыграла дочь Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона - Эвер Габо Андерсон, для которой это стало дебютом на большом экране
- Вместе с выходом фильма в прокат появится также игра «Resident Evil 7: biohazard»
- В ленте есть отсылки к сценам в канализации из второй части игры «Resident Evil»
Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.
В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.
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