Маленький вампир, 2017

Мультфильм «Маленький вампир» снял обладатель премии Берлинского кинофестиваля за картину «Банановый Пауль» (1982 год) Рихард Клаус. Также режиссёр выступил в качестве сценариста и одного из продюсеров ленты. Главных героев озвучили Джо Дер («Ангелы Чарли»), Туан Нгуен («Кикбоксёр»), Майкл Сорич («Крутой учитель Онидзука») и другие.
В центре сюжета фильма «Маленький вампир» окажется тринадцатилетний вампир по имени Рудольф. Его клан преследуют опасные охотники на вампиров, и только он может всех спасти. Неожиданно он встречает человеческого паренька Тони, который одержим историями про всевозможную нечесть. Вместе эти двое соврешенно отличных друг от друга подростков ищут способ спасти семью Рудольфа и дать отпор злодеям.
- Мультфильм «Маленький вампир» основан на серии книг писательницы Анжелы Зоммер-Бодденбург
- «Маленький вампир» является первой режиссёрской работой Рихарда Клауса за последние 11 лет
- Бюджет мультфильма составил 10 миллионов долларов
- «Маленький вампир» является мультипликационной версией фильма 2000 года «Вампирёныш»
Мультфильм о тринадцатилетнем вампире по имени Рудольф, чью семью преследует настырный и злостный охотник на вампиров. Рудольф знакомится со своим ровесником — обычным мальчиком Тони, который без ума от старинных замков, склепов и вампиров. Вдвоем им удается ловко перехитрить охотника и расстроить все его планы.