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Маленький вампир Маленький вампир
Киноафиша Фильмы Маленький вампир
The Little Vampire

Маленький вампир, 2017

2017 / Германия
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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О вампире-подростке, который заводит дружбу с обычным мальчиком
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Маленький вампир» снял обладатель премии Берлинского кинофестиваля за картину «Банановый Пауль» (1982 год) Рихард Клаус. Также режиссёр выступил в качестве сценариста и одного из продюсеров ленты. Главных героев озвучили Джо Дер («Ангелы Чарли»), Туан Нгуен («Кикбоксёр»), Майкл Сорич («Крутой учитель Онидзука») и другие.

В центре сюжета фильма «Маленький вампир» окажется тринадцатилетний вампир по имени Рудольф. Его клан преследуют опасные охотники на вампиров, и только он может всех спасти. Неожиданно он встречает человеческого паренька Тони, который одержим историями про всевозможную нечесть. Вместе эти двое соврешенно отличных друг от друга подростков ищут способ спасти семью Рудольфа и дать отпор злодеям.

- Мультфильм «Маленький вампир» основан на серии книг писательницы Анжелы Зоммер-Бодденбург

- «Маленький вампир» является первой режиссёрской работой Рихарда Клауса за последние 11 лет

- Бюджет мультфильма составил 10 миллионов долларов

- «Маленький вампир» является мультипликационной версией фильма 2000 года «Вампирёныш»

Мультфильм о тринадцатилетнем вампире по имени Рудольф, чью семью преследует настырный и злостный охотник на вампиров. Рудольф знакомится со своим ровесником — обычным мальчиком Тони, который без ума от старинных замков, склепов и вампиров. Вдвоем им удается ловко перехитрить охотника и расстроить все его планы.

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера онлайн 15 октября 2018
Премьера в мире 4 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Рихард Клаус
Рихард Клаус
В ролях
Джим Картер
Джим Картер
Расмус Хардайкер
Расмус Хардайкер
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Тим Пиготт-Смит
Тим Пиготт-Смит
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Маленький вампир 2 постера
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Наша рецензия
Маленькому вампиру Руди исполняется 13 лет вот уже в 300 раз. В свои года он не повторил участи Клодии, сохранив детскую непосредственность и любовь к играм. Но не это становится причиной всех бед: Рудольфа и его клан преследует безумный охотник за вампирами. Из-за оплошности старшего брата Руди большая часть семьи Секвилбэк оказалась заперта в склепе, а его родители и младшая сестра – по другую сторону леса от трансильванской земли, в Германии. Сам же маленький вампир волею случая…
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leadraven 18 ноября 2017, 15:54
Я ещё понимаю если бы это убожество было отечественным - попилить деньги подобным образом у нас любят. Но ведь нет, "Страна: Германия".… Читать дальше…
Сабина Хабдулина 24 января 2018, 12:02
Клевый мульт,пересматриваю его несколько раз
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21 голос
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