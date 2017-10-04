Маленький вампир, 2017

Мультфильм «Маленький вампир» снял обладатель премии Берлинского кинофестиваля за картину «Банановый Пауль» (1982 год) Рихард Клаус. Также режиссёр выступил в качестве сценариста и одного из продюсеров ленты. Главных героев озвучили Джо Дер («Ангелы Чарли»), Туан Нгуен («Кикбоксёр»), Майкл Сорич («Крутой учитель Онидзука») и другие.

В центре сюжета фильма «Маленький вампир» окажется тринадцатилетний вампир по имени Рудольф. Его клан преследуют опасные охотники на вампиров, и только он может всех спасти. Неожиданно он встречает человеческого паренька Тони, который одержим историями про всевозможную нечесть. Вместе эти двое соврешенно отличных друг от друга подростков ищут способ спасти семью Рудольфа и дать отпор злодеям.