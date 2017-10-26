«Мы — монстры»: Рецензия Киноафиши

Они – монстры

Не всегда экранизация бестселлера оборачивается блокбастером. Так случилось с немецкой анимацией «Мы — монстры», вдохновленной популярной на родине и за ее пределами книгой Давида Сафира «Счастливая семейка». Наверное, с надеждой на такой же успех мультфильм снимался на английском языке и пытался подкупить зрителя узнаваемыми видами Нью-Йорка и Лондона… Но, трепетного следования сюжету мало для кинобаловня, припарковавшегося в теплом кресле с ведерком жареной кукурузы. Сегодня анимация должна щекотать животики и малышам, и взрослым, умудряясь при этом не растерять моральные ценности и остроумные комментарии… А это сложно, если про семейный кризис приходится говорить шаблонами и «так себе» метафорами.

Кадр из фильма «Мы — монстры»

Приключения закручиваются вокруг депрессивной семейки Уишбоунов, которая переживает не лучшие времена. Отец, вкалывающий с утра до ночи, потерял интерес к жизни, и все домашние конфликты проходят мимо него. Мама завязла в неудачных попытках сплотить родных. Дочь, закомплексованная и хамоватая персона, учится на двойки и унижает младшего брата. А сын, не по годам умный, вынужден терпеть издевательства глупых одноклассников головой в унитазе. В общем, каждый вечер в доме пахнет не ужином, а свежеиспеченным скандалом. Как вдруг в Хэллоуин они все превращаются в монстров – Франкенштейна, вампира, мумию и оборотня…

Кадр из фильма «Мы — монстры»

За этой работой стоит далеко не дебютант Хольгер Таппе, автор средних (а иногда и чуть ниже) мультфильмов, вроде «Союз зверей» и «Динозаврик Урмель». Главный минус его нового проекта – отсутствие хорошего юмора. Зеленые «пукачи», испускаемые разволновавшимся отцом и фразы из серии «Я – ходячий рулон туалетного папируса!» кажутся до боли безвкусными и даже пошлыми. Диалоги – либо слишком длинные, либо банальные, реакции – замедленные, так что зрительская мысль раза в три опережает действие, создавая навязчивое ощущение дежавю. Герои ведут себя нелогично и глупо, отвергая любовь там, где она хранится, и ища дружбу у тех, кто ее не обещал. Еще не понятно, чему учит эта история. Например, дочь, не стесняясь выражений, унижает родителей, демонстрируя вместе с пубертатным эго свое неуважение. А те либо молчат, либо сокрушаются «отчего же?», устраивая ей праздник вместо серьезного разговора…

Кадр из фильма «Мы — монстры»

Некоторые же герои кажутся прописанными наспех – Дракула получился пустоватым злодеем без мотивов, а вот престарелая хиппи зачем-то все время вылезает на первый план со своими усыпляющими речами про мир, дружбу и жвачку. Что уж говорить о колдунье, которую в русской озвучке назвали Баба-яга, да еще и наградив неуместным говором со словами «теперча», «токма» и «надобно». На фоне современной Америки это смотрится неуместно. Стоит ли говорить, что визуально главные персонажи очень (очень!) напоминают самых ярких героев мультфильма «Монстры на каникулах», где также есть граф Дракула, громила Франкенштейн, мумия и милый щенок-оборотень.

Но, чего у этой анимации не отнять – так это качественной контрастной графики, которая может похвастаться прекрасно прорисованным дворцом Повелителя ночи и оригинальным дизайном его суперкара. А в целом, «Мы — монстры» – план Б для тех, кто не видел «Отель Трансильванию» или «Суперсемейку».

Инна Син

В российском прокате с 26 октября 2017 года

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