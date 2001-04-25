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Амели Амели
Киноафиша Фильмы Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain

Амели, 2001

2001 / Франция / Германия
7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Амели живет в Париже в своем собственном мире. Она травмирована скоропостижной смертью матери и последовавшей за этим холодностью отца. Теперь ее увлекают мелочи обыденной жизни: испечь торт, погрузить руку в бочонок риса, представить себе сколько оргазмов происходит в городе в каждый конкретный момент. Она снимает квартиру на Монмартре. Она присматривает за кошкой своей соседки-стюардессы Филомены, когда та отправляется в рейс, и шпионит за соседом Дюфайелем, человеком с хрупкими костями. Она работает в кафе под названием "Две мельницы", где хозяйка предается мечтам о своем прошлом в цирке, а ее коллега Джина отвергает ухаживания своего ревнивого экс-дружка Жозефа. Жизнь Амели можно назвать счастливой, но ничем не примечательной. Однажды Амели находит у себя в квартире старую коробку с детскими игрушками и другими сокровищами. Взволнованная этой находкой, она ставит перед собой задачу найти ее владельца. Поиски вынуждают ее вступить в контакт с консьержкой дома, которая жаждет получить письмо от сбежавшего (и к несчастью, умершего) мужа, и с жестоким бакалейщиком Колиньоном, который ужасно обращается со своим продавцом Люсьеном. Затем она знакомится с Дюфайелем, который выводит ее на верный след и оказывается доморощенным философом и эксцентричным живописцем — на протяжении 20 лет он ежегодно пишет точную копию одной и той же картины Ренуара — "Завтрак гребцов"...

7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера онлайн 12 июня 2014
Премьера в мире 25 апреля 2001
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Жан-Пьер Жене
В ролях
Одри Тоту
Одри Тоту
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Руфус
Лорелла Кравотта
Клер Морье
Все актеры и съемочная группа
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Искра
18:45 от 180 ₽
Салют
14:30
Полное расписание и билеты

Амели смотреть онлайн

Амели
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 15 августа 2021, 01:54
Чудное и чудное
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38 голосов
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«Амели» в кинотеатрах

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