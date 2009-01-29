«Операция "Валькирия"»: Рецензия Киноафиши

В душе режиссера Брайана Сингера тема национал-социализма животрепещет уже по меньшей мере второе десятилетие. «Способный ученик», снятый по новелле Стивена Кинга, красочно рисовал роль старого нациста, сыгранного Иэном МакКелленом, в становлении современного юного негодяя. «Люди Икс» начинались с эпизода в немецком концлагере, – и, кстати, эпизод этот был связан с детством героя, которого сыграл снова Иэн МакКеллен. «Операция “Валькирия”» обошлась без МакКеллена, зато на сей раз весь фильм от начала до конца посвящен нацистской Германии, взятой в ракурсе антигитлеровского заговора 1944 года – пятнадцатого и наиболее далеко зашедшего из немецких заговоров против фюрера.

Собственно, «Операция “Валькирия”» – не первая киноверсия мятежа 20 июля 1944-го. В 1990 году Лоуренс Шиллер поставил англо-американо-югославскую картину под названием «Заговор против Гитлера» (The Plot to Kill Hitler), где с большей психологической подробностью прослеживалось превращение Клауса фон Штауффенберга, искалеченного войной и правдой о Третьем рейхе, из простого честного немецкого офицера в руководителя антигитлеровского восстания. Брайан Сингер делает акцент не на индивидуальной психологии Штауффенберга, а – с самого же первого кадра – на трансформации родовых понятий долга, чести и присяги, которые на протяжении веков служили почвой и воздухом для европейской военной элиты. Заговор 1944-го довольно сильно напоминает мятеж декабристов, пытавшихся достигнуть вполне революционных целей средствами классического дворцового переворота, – и Сингер четко прослеживает как раз эту «дворцовую революционность» родовой германской аристократии, восставшей против плебея-маньяка во имя старых идеалов. Не политических идей, не гуманизма, но – идеалов чести и долга. Недаром Штауффенберг умирает с прославлением «Священной Германии» на устах.

Выстраивая монументальные, будто отлитые в бронзе кадры, Брайан Сингер не без успеха старается уловить завораживающую вагнерианскую мощь происходящего. Конечно, операция «Валькирия» – это не только план развертывания Резервной армии на случай антигитлеровского путча, использованный заговорщиками для противодействия СС. Дух германо-скандинавской мифологии, своего рода полет валькирий пронизывает все пространство картины. Гитлер, подписывая «усовершенствованный» Штауффенбергом план операции, замечает, что лишь тот, кто понимает Вагнера, может по-настоящему понять национал-социализм, однако Сингер и его сценаристы обращают данный тезис против фюрера: истинный почитатель Вагнера всегда предпочтет родовые, рыцарские ценности, которые не одно столетие формировали индоевропейское военное сословие, параноидальному террору и, в сущности, хаосу, устроенному одержимым выскочкой. Антигитлеровский заговор 1944 года – это бунт Иерархии и Порядка против национального безумия, выступление последних офицеров прошлого против нового мироустройства. Люди вроде полковника Клауса фон Штауффенберга, генерал-майора Хеннинга фон Трескова, генерал-полковника Людвига Бека и генерал-фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена (чувствуете это аристократическое «фон»?) – равно как и, например, генерал Паттон в США – раритетные осколки военной элиты, воспитанной на романтизме и римском понимании чести и славы. После Второй мировой войны таких людей больше не осталось. И как раз в этом – почти не вуалируемый пафос и настоящая ценность сингеровской «Операции “Валькирия”».

Vlad Dracula