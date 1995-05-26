Мертвец, 1995

Картина рассказывает о жизни и смерти Уильяма Блейка. Но не известного поэта и художника, а простого бухгалтера, приехавшего работать на Дикий Запад. Череда несчастий, случающихся с ним на новом месте, приводит к тому, что его принимают за убийцу. А может, он сам преступник? Все люди, встречающиеся у него на пути, думают одинаково, потому что это - Америка. Джармуша интересует душа человека, и когда герои его фильмов стреляют друг в друга, то они хотят уничтожить те людские качества, которые им ненавистны. И тогда перестрелка превращается в поэзию.