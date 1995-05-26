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Мертвец Мертвец
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Dead Man

Мертвец, 1995

1995 / США / Германия / Япония
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29 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть О фильме

- музыка NEIL YOUNG

Картина рассказывает о жизни и смерти Уильяма Блейка. Но не известного поэта и художника, а простого бухгалтера, приехавшего работать на Дикий Запад. Череда несчастий, случающихся с ним на новом месте, приводит к тому, что его принимают за убийцу. А может, он сам преступник? Все люди, встречающиеся у него на пути, думают одинаково, потому что это - Америка. Джармуша интересует душа человека, и когда герои его фильмов стреляют друг в друга, то они хотят уничтожить те людские качества, которые им ненавистны. И тогда перестрелка превращается в поэзию.

7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1995
Премьера в России 25 ноября 2021
Премьера онлайн 10 января 2022
Премьера в мире 26 мая 1995
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Гэри Фармер
Гэри Фармер
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Мили Авитал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мертвец 3 постера
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Мертвец
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