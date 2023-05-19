Меню
Трио в перьях 2 - дублированный тизер
Трио в перьях 2. Дублированный тизер

Трио в перьях 2. Дублированный тизер

Дата публикации: 6 апреля 2023
Трио в перьях 2 – Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность и смекалку, чтобы разгадать ребус и найти таинственный клад с драгоценностями.  
Илона Бабаджанян 19 мая 2023, 12:51
Очень интересно было! Мне очень понравилось, и детям! Советую всем
Киноафиша.инфо 19 мая 2023, 15:42
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
ksiskin378 1 июня 2023, 09:26
Скучно
Киноафиша.инфо 1 июня 2023, 12:04
Добрый день! Жаль, что мультфильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
6.1 Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 анимация, 2023, Бельгия / Германия / Норвегия
