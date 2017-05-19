«Трио в перьях»: Рецензия Киноафиши

О пользе хорошего сценариста

Назвался аистом – будь добр мигрировать на юг вместе с остальной стаей: именно такого мнения придерживается храбрый воробей Ричард, усыновленный семьей аистов сразу после вылупления. «Трио в перьях» — это очаровательная история от режиссера Тоби Генкеля («Упс... Ной уплыл»), рассказывающая про целеустремленность и силу настоящей дружбы причудливых, непохожих друг на друга птичек. Тот же выпадающий элемент в качестве главного персонажа, что и в «Ное, та же яркая картинка: в этом Генкель остался верен себе.

Кадр из мультфильма «Трио в перьях»

Но, по сравнению с мультфильмом о причудливых гнездовиках, в «Трио» куда меньше вложено подтекста. Новый мультфильм официально ориентирован строго на детскую аудиторию: взыскательным критикам здесь будет затруднительно вычленить теологический или социальный контекст. Однако, «Трио» так иронично высмеивает эпоху Web 2.0, а Филипп Киркоров с таким удовольствием вживается в роль попугая Кики, что и родители смогут найти для себя что-то интересное, чтобы не скучать. Безусловным плюсом по сравнению с теми же «Аистами» является яркая атмосфера и постоянное удержание внимания непоседливых юных зрителей динамичной сменой мизансцен и простыми, незамысловатыми шутками, построенными на очаровательной глупости ярких персонажей со старательно прописанными характерами. Добавить к этому четко читаемую мораль про командную работу, храбрость, стойкость духа и веру в собственные силы, приятную картинку – и можно смело заявлять, что Генкель реабилитировался после противоречивого «Ноя». В этот раз он сделал ставку не на смысл, а на то, чтобы зрители могли отдохнуть душой, малыши не сновали по залу, а родители не боялись оставить детей наедине с харизматичным маленьким воробьем Ричардом.

Кадр из мультфильма «Трио в перьях»

Но здесь все еще виден нестандартный подход Генкеля к обычным ситуациям, который в «Ное» был доведен до абсурда и дыр в логике повествования. Заменив команду из Ричи Конроя, себя и Марка Ходкинсона одним единственным сценаристом и вторым режиссером по совместительству Резой Мемари, Генкель добился того, что сумел удержаться в рамках допустимого и не переступить черту. «Трио в перьях» выгодно отличается от предыдущих произведений режиссера: подложив в основу повествования путешествие через всю Европу и часть Африки, мультфильм не опускается до спекулирования на узнаваемых строениях или национальных стереотипах, выдерживая позицию интернационального произведения в хорошем смысле, действуя куда аккуратнее и изобретательнее.

Кадр из мультфильма «Трио в перьях»

Но сравнение с голливудской мультипликацией «Трио» выдерживает с трудом: дети куда сообразительнее, чем может показаться на первый взгляд. Шутливые аллюзии про социальные сети и эпоху диско, манерность Кики, плосковатая графика, простой сценарий – все это из забавного достоинства, характерной черты картины легко может превратиться в минус, и здесь не спасут даже яркие, живые персонажи. Генкель все же не смог удержаться и в некоторых моментах переборщил; впрочем, он уже и так провел добротную работу над ошибками. Остается надеяться, что следующее его произведение будет еще лучше.

Кадр из мультфильма «Трио в перьях»

«Трио в перьях» заслуживает просмотра только ради хорошо прописанных персонажей, российского дубляжа, выполненного, что говорится, от сердца к сердцу, и подтверждение слов делом: юный воробей не просто совершает невозможное щелчком перьев, он тяжело трудится для того, чтобы невозможное стало возможным. В этом ему помогают друзья и собственная изобретательность, непосредственность и дотошная работа сценариста.

Галина Потапова

В российском прокате с 18 мая 2017 года

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