Авиатор, 2004

Фильм рассказывает о судьбе Говарда Хьюза, американского бизнесмена, режиссера и инженера авиации. Президент США Ричард Никсон называл этого человека «самым могущественным в мире» – и, пожалуй, был не так уж далек от истины. Усилиями Хьюза солидное состояние, полученное в наследство от отца, стало фундаментом для грандиозной империи. Свои деньги Говард вкладывал в кино и авиацию – две самые главные страсти в его жизни. Но постепенно самолеты вытесняют из сердца Хьюза все остальные увлечения, лишь в небе он чувствует себя по-настоящему свободным и счастливым. К сожалению, в великие планы авиатора вмешивается прогрессирующее психическое заболевание…
Леонардо Ди Каприо в роли скандального авиатора в ярком и стильном фильме неоспоримого мэтра американского кинематографа Мартина Скорсезе о жизни американского мультимиллионера и авантюриста Говарда Хьюза.
После смерти отца Говарду достаются большая часть акций компании «Hughes Tool Co». Сын техасского изобретателя буровой машины, превращает небольшую фабрику в фантастическое, гигантское, бурлящее жизнью прибыльное предприятие.
Деньги жгут сердце Хьюза, не дают ему покоя, а душа его жаждет большего. Говард перебирается в Лос-Анджелес и становится продюсером. Он помогает начинающим актерам и актрисам делать карьеру, в его руках судьбы самых модных голливудских картин. Хьюз становится владельцем огромной кинокомпании. Но есть у него и еще одна тайная страсть: Говард одержим авиацией. Только там, в синем небе он счастлив по-настоящему. Только там все решает лишь мастерство пилота и Бог, только там ничто не ценится так дорого, как верность и честь...