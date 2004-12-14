Авиатор, 2004

Леонардо Ди Каприо в роли скандального авиатора в ярком и стильном фильме неоспоримого мэтра американского кинематографа Мартина Скорсезе о жизни американского мультимиллионера и авантюриста Говарда Хьюза.

После смерти отца Говарду достаются большая часть акций компании «Hughes Tool Co». Сын техасского изобретателя буровой машины, превращает небольшую фабрику в фантастическое, гигантское, бурлящее жизнью прибыльное предприятие.

Деньги жгут сердце Хьюза, не дают ему покоя, а душа его жаждет большего. Говард перебирается в Лос-Анджелес и становится продюсером. Он помогает начинающим актерам и актрисам делать карьеру, в его руках судьбы самых модных голливудских картин. Хьюз становится владельцем огромной кинокомпании. Но есть у него и еще одна тайная страсть: Говард одержим авиацией. Только там, в синем небе он счастлив по-настоящему. Только там все решает лишь мастерство пилота и Бог, только там ничто не ценится так дорого, как верность и честь...