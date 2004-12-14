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The Aviator

Авиатор, 2004

2004 / США / Германия
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о судьбе Говарда Хьюза, американского бизнесмена, режиссера и инженера авиации. Президент США Ричард Никсон называл этого человека «самым могущественным в мире» – и, пожалуй, был не так уж далек от истины. Усилиями Хьюза солидное состояние, полученное в наследство от отца, стало фундаментом для грандиозной империи. Свои деньги Говард вкладывал в кино и авиацию – две самые главные страсти в его жизни. Но постепенно самолеты вытесняют из сердца Хьюза все остальные увлечения, лишь в небе он чувствует себя по-настоящему свободным и счастливым. К сожалению, в великие планы авиатора вмешивается прогрессирующее психическое заболевание…

  • Перед съемками исполнитель главной роли Леонардо ДиКапиро пообщался с Джейн Расселл. Голливудская актриса поделилась с ним воспоминаниями о Говарде Хьюзе, назвав его «тихим, но упорным человеком».
  • Готовясь к роли Кэтрин Хэпберн, Кейт Бланшетт научилась играть в гольф и теннис, а также посмотрела первые 15 фильмов с участием легендарной актрисы, чтобы изучить ее манеры.
  • Роль Джин Харлоу исполнила певица Гвен Стефани, до этого ни разу не появлявшаяся в кино. Режиссер Мартин Скорсезе признавался, что пригласил ее на пробы после того, как увидел на обложке журнала Vogue.

Леонардо Ди Каприо в роли скандального авиатора в ярком и стильном фильме неоспоримого мэтра американского кинематографа Мартина Скорсезе о жизни американского мультимиллионера и авантюриста Говарда Хьюза.

После смерти отца Говарду достаются большая часть акций компании «Hughes Tool Co». Сын техасского изобретателя буровой машины, превращает небольшую фабрику в фантастическое, гигантское, бурлящее жизнью прибыльное предприятие.

Деньги жгут сердце Хьюза, не дают ему покоя, а душа его жаждет большего. Говард перебирается в Лос-Анджелес и становится продюсером. Он помогает начинающим актерам и актрисам делать карьеру, в его руках судьбы самых модных голливудских картин. Хьюз становится владельцем огромной кинокомпании. Но есть у него и еще одна тайная страсть: Говард одержим авиацией. Только там, в синем небе он счастлив по-настоящему. Только там все решает лишь мастерство пилота и Бог, только там ничто не ценится так дорого, как верность и честь...

7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 3 февраля 2005
Премьера в мире 14 декабря 2004
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Адам Скотт
Адам Скотт
Келли Гарнер
Келли Гарнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Авиатор 8 постеров
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Авиатор
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Мартин Скорсезе в очередной раз доказал, что он – великий режиссер. Снятая им кинобиография Говарда Хьюза, сверхэксцентричного миллионера, продюсера и авиатора, культовой фигуры Америки 20–40-х, по-своему ничуть не менее талантлива, чем блистательная кинобиография Нью-Йорка в «Бандах Нью-Йорка», отвергнутая «Оскаром» из-за ее радикальной и бескомпромиссной правдивости. В «Авиаторе» Скорсезе удалось показать не только то, что талант одновременно велик и нелеп по своей природе, но и то, что эти…
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Vika 2 апреля 2015, 12:51
Фильм пока не видела, но обязательно схожу. Плевать на все "за" и "против" - хочу иметь собственное мнение. Не знала, что в… Читать дальше…
Молчун 2 апреля 2015, 12:51
Не люблю Ди Каприо, и подруга моя тоже от него не тащится. На 11 оскаров тоже не клюнули. Еще отталкивало то, что фильм снят по биографии какого-то… Читать дальше…
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