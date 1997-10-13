Адвокат дьявола, 1997

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл не одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди.

Но вскоре ситуация неуловимо меняется, происходят странные и зловещие события: внезапно погибает один из его коллег, затем кончает самоубийством его жена. Кевин, догадываясь, в чем тут дело, приходит к шефу концерна Джону Милтону... Последний же имеет еще и другое имя - он сам Сатана, и он намерен объяснить молодому человеку, зачем его пригласили в Нью-Йорк...