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Адвокат дьявола Адвокат дьявола
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The Devil's Advocate

Адвокат дьявола, 1997

1997 / США / Германия
8.5 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой амбициозный адвокат Кевин Ломакс ни разу не проигрывал в суде. Когда слава об успехах и таланте Ломакса достигает Нью-Йорка, он получает предложение о работе от крупной юридической компании под руководством Джона Милтона. Переезд в мегаполис, роскошная квартира, огромная зарплата, интересные знакомства и перспектива стать партнером в фирме – все это кружит голову, и Кевин не сразу замечает, как в его жизни начинают все чаще и чаще происходить зловещие события.

  • Фильм снят по одноименному роману Эндрю Найдермана, изданному в 1997 году.
  • Не считая статистов, в фильме задействовано более 90 актеров.
  • Ради совместного с Аль Пачино фильма Киану Ривз отклонил предложение сняться в сиквеле “Скорости”. Ривз также отказался от части своего гонорара за работу, чтобы обеспечить участие Пачино в картине.
  • На роль Кевина Ломакса рассматривались кандидатуры Эдварда Нортона и Джона Кьюсака.
  • Герой Аль Пачино назван в честь Джона Мильтона, автора классической поэмы “Потерянный рай”, в которой идет речь о падшем человеке.
  • Фильм стал дебютом датчанки Конни Нильсен в американском кино. Ее героиня Кристабелла Андреоли разговаривает на итальянском во всех версиях фильма, кроме непосредственно итальянской: в ней Кристабелла говорит по-испански.

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл не одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди.

Но вскоре ситуация неуловимо меняется, происходят странные и зловещие события: внезапно погибает один из его коллег, затем кончает самоубийством его жена. Кевин, догадываясь, в чем тут дело, приходит к шефу концерна Джону Милтону... Последний же имеет еще и другое имя - он сам Сатана, и он намерен объяснить молодому человеку, зачем его пригласили в Нью-Йорк...

8.5 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 13 октября 1997
Премьера в мире 13 октября 1997
Возраст 18+
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Аль Пачино
Аль Пачино
Рубен Сантьяго-Хадсон
Хезер Матараццо
Все актеры и съемочная группа
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