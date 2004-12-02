«Проклятие»: Рецензия Киноафиши

Вообще говоря, мой (воспользуемся кантовским выражением) чистый теоретический разум никак не в состоянии понять, для чего было делать римейк первого «Проклятия», если тот же самый режиссер (Takashi Shimizu – оставим его имя в английской транслитерации) снял ту же самую историю в том же самом Токио. Вся разница в том, что теперь продюсером значится Сэм Рэйми, автором сценария – некий Стивен Саско, а в картине, соответственно, появились несколько американцев, которых судьба каким-то натянуто-противоестественным способом занесла в японскую столицу. Между собой американцы общаются, ясное дело, на английском, что тоже вносит некоторую новизну. В остальном – абсолютно та же белиберда. Подавляющее большинство эпизодов переснято кадр в кадр: и то верно, зачем режиссеру напрягаться, когда все сцены уже готовы… Есть, правда, и кое-какие отличия: некоторые фрагменты первого опуса (вроде сюжета с тремя девицами) в новую версию не вошли; нет четкого разделения на имеющие собственное название новеллы – переход подан через сцены соприсутствия и флэшбэки. Призраки на этот раз получились менее страшные, физиологии тоже стало чуть поменьше. У истории, кладущей начало клацающей и раскосой членовредительской эпидемии, появилось хоть какое-то объяснение. Впрочем, на суть дела все это никак не влияет. В новом «Проклятии» те же самые волосатые чудилы жадно набрасываются на своих жертв, напуганные девицы всё так же прячутся от них под одеялом, бабульки по-прежнему просят оставить их в покое, а камеры наблюдения, не меняя ракурса, фиксируют в точности те же монструозные рожи. Поскольку постановщику, судя по всему, запретили потрошить Сару Мишель Геллар в финале (занятие это довольно кислое, учитывая вкусы американской аудитории), а без освежевания главной героини сложно выдать в конце победу мирового зла в виде сцены тотального запустения… так вот, вследствие этого Takashi Shimizu слегка изменил финал и оставил г-жу Геллар наедине с призраком в морге, хотя совершенно ясно, что жить несчастной осталось от силы минуты три. Единственное, что достойно зрительского внимания, несмотря на то что это явно не входило в планы режиссера, – самая первая сцена, где Билл Пуллман, встав спозаранку, хорошенько рассматривает страхолюдную девицу, с которой он впотьмах и, видимо, с сильного перепою сошелся накануне, а рассмотрев, в ужасе сигает с балкона. То есть, конечно, эта девица на самом деле его невеста (если вообще не жена), и рассматривает он не ее, а собственные мрачные мысли, и прыгает вниз по причинам триллерно-мистическим, но выглядит все именно так, как я описал. Больше смотреть не на что. И если в случае, когда Гас Ван Сэнт практически один в один переснял «Психо(з)» Хичкока, не самый лучший фильм последнего (да и вообще не самый лучший фильм), был хоть какой-то смысл: ну, дань мэтру, скажем так, – то в постановке новой версии «Проклятия» нет, повторяю, вовсе никакого смысла. Потому что Takashi Shimizu коли даже и станет «мэтром», так только в одном смысле – как Эд Вуд, сподобившийся титула «худшего режиссера всех времен и народов». Кстати, скоро нас ожидает еще одна реприза в том же духе: Тимура Бекмамбетова пригласили переснять «Ночной дозор» в США – с американскими актерами. Полагаю, рекламу МТС там заменят рекламой Coca-Cola, а в остальном те же позавчерашние щи разольют по тем же грязным тарелкам. Vlad Dracula