«Обитель Зла 2: Апокалипсис»: Рецензия Киноафиши

Пока Пол У. С. Андерсон развлекался массовой межпланетной резней в Антарктиде, снимая по собственному сценарию фильм «Чужой против Хищника», некто Александр Уитт тем временем воплощал в жизнь другой его сценарий – о борьбе угнетенных зомби за свои гражданские права. Очередной шедевр снимали, как водится, по мотивам одноименной видеоигры, так что придумывать ничего особенно было и не нужно: знай подноси вовремя патроны – и дело в шляпе. Точнее, в зонтике, который необходим героям еще меньше, чем рыбам (хотя название корпорации Umbrella, главного фигуранта, проходящего по делу о зомби, можно перевести не только как «зонтик», но и как «заградительный огонь», и как «ширма, прикрытие» для какой-нибудь гадости). «Заградительный огонь», пожалуй, вернее всего: на протяжении 94 минут (минус титры) идет непрерывная пальба с обеих рук на тотальное поражение, а те, у кого уже не осталось рук, рвут зубами все, что движется в радиусе непосредственной досягаемости (как гласит официальная формулировка, второй «Обители зла» присвоен рейтинг R за «non-stop violence»). Время от времени уличная перестрелка перемежается ручным членовредительством, но тут, конечно, силы не равны: милая Милла, серьезно мутировавшая между первой и второй сериями, так лихо расшвыривает бедных зомби, которым даже обычное передвижение дается с большим трудом, что поначалу тихий ропот в душе уже к середине фильма перерастает в громкий протест – доколе?!.. О чем это я, собственно? Ах, да, о бедных зомби. Никто из них не выживет – всех уничтожит финальный ядерный фейерверк. Несмотря на чудовищный идиотизм происходящего – а точнее, именно благодаря ему – в фильме почти нет юмора: все идет на полном серьезе (если не считать комической фигуры придурковатого Л. Дж., веселого афроамериканца, который не хочет стать грустным афромутантом, и нескольких грубых шуток, отпущенных в процессе перезарядки быстро пустеющих стволов). Очень неплохо начинается сцена на кладбище, но вместо устройства замогильного сатирикона режиссер гонит в итоге банальный фарш. И в памяти остаются только две детали. Первая: образ супергероя стремительно меняется. Никаких тебе мускулистых австрийских бодибилдеров с огромной пушкой наперевес, никаких летающих джентльменов в маске, появляющихся в любом месте и в любое время из своего вездесущего бэтмобиля, никаких стивенов сигалов, скал и дизелей. Теперь супергерой – это барышня на полпути от нимфеточного к бальзаковскому возрасту, в предельно декольтирующей маечке и либо символической мини-юбке, едва прикрывающей, говоря языком патологоанатомов, лонное сочленение (Джилл Вэлентайн в исполнении Сиенны Гиллори), либо в обтягивающих брюках (Элис (Alice) в исполнении Миллы Йовович – то есть Алиса в стране мертвецов), причем по ходу дела одна штанина этих брюк куда-то исчезает и весь оставшийся фильм спасительница мира бегает в единственной оставшейся штанине. Эти дамы стреляют не хуже Робин Гуда и Вильгельма Телля, заваливают целые толпы монстров и спецназовцев в рукопашном бою и только по режиссерскому недосмотру не носят с собой хлыст, которым снабдили Женщину-кошку, чтобы она могла беспрепятственно пороть противных мужчин. Вторая деталь: неожиданно высокое содержание русских в американском спецназе. Из троих спецназовцев, брошенных компанией Umbrella и самостоятельно выбирающихся из инфицированного города, одного зовут Юрий Логинов, а другого – Николай Соколов (относительно фамилии последнего есть, правда некоторые расхождения: в титрах он назван Соколовым, а в дублированном варианте сам рекомендует себя как сержанта Николая Жукова; не знаю уж, кто прав, но в любом случае это неважно, потому что его уже давно съели). С какого анатомического театра военных действий забрели в «Обитель зла» эти персонажи, сложно даже предположить. Можно, конечно, вспомнить опыт Византии, на службе у которой были славянские отряды, но авторы фильма наверняка даже не подозревают о существовании ни той ни других. Кстати, напоследок самая любопытная деталь: как и «Чужой против Хищника», «Обитель зла-2» – не американский продукт (первый: Великобритания – Чехия – Канада – Германия; вторая: Канада – Великобритания – Германия – Франция). К чему бы это, а? Vlad Dracula