«Хранитель тайн»: Рецензия Киноафиши

Давным-давно, когда весь мир сидел на «Игре престолов», многие киноновинки выходили с пометкой «фильм со звездой «Игры престолов», даже если это был исполнитель не какой-то главной роли. И не важно, что многие актеры уже и до сериала были актерами и снимались в известных картинах. Ну, например, Чарльз Дэнс, который до Тайвина Ланнистера засветился в том числе и в бондиане, еще с Муром (!!!). Но важно, что теперь они звезды самого популярного сериала на планете.

Сейчас в прокат выходит испанский триллер «Хранитель тайн». И вот тоже не важно, что Альваро Морте до 2017 года, когда вышел сериал «Бумажный дом», активно снимался и не был каким-то ноунеймом. Важно, что сейчас на все его роли будут смотреть через призму Профессора, за образ которого он получил престижную в Испании премию «Ирис». Так что встречайте триллер со звездой сериала «Бумажный дом».

Марио работает в государственном бюро находок, которое, правда, больше похоже на музей. Симпатичный интроверт вещи любит больше, чем людей. Но его главный интерес – раскрывать их тайны. Вот нашел загадочный фотоальбом с китайской семьей, подреставрировал его и отыскал ту самую семью, которой альбом принадлежит. Минус одна тайна. Он умелец на все руки: отремонтирует, отреставрирует. Да еще и очень честный человек: потерянные кошельки возвращает владельцам вместе с деньгами и другим спекулировать не дает. Но вся эта система рушится, когда в руки Марио попадает загадочный чемодан со дна реки. В нем детские вещи и… скелет младенца. А поскольку полиции до этого никакого дела нет, Марио со свойственной ему страстью сам берется за расследование.

Хранитель тайн

Этот фильм начинается и первую треть смотрится как история из чуть альтернативной реальности. Сложно поверить, что такие аккуратные и подернутые тайной склады существуют, как и такие сотрудники бюро находок. Не так мы себе все это представляем. И, в общем-то, режиссер Хорхе Дорадо будет выдерживать этот слегка нереалистичный стиль до самого конца. Его не интересует настоящая жизнь настоящего города. Персонажи перемещаются из помещения в помещение, в каждом из которых есть что-то необычное, загадочное или просто странное. Ему важно окружить ореолом тайны все, что попадает в кадр: от самого главного героя до его подружки-полицейской, с которой его связывают такие же непонятные, чуть нереальные отношения. Но все же более мистического места, чем это бюро находок, найти в фильме сложно. Да и не нужно: правильное настроение на просмотр уже задано.

Большой плюс «Хранителя тайн» в том, что при довольно запутанной истории того самого чемоданчика сюжет не распыляется на множество персонажей. Все, кто так или иначе связан с этим делом, будут показаны и представлены в достаточной мере, чтобы зрители их запомнили и не запутались, когда действие из неторопливого расследования перейдет в экшен. И нет ни одного похожего лица. Это лучше всего видно по двум женщинам, между которыми персонажу Морте предстоит выбрать. Его подруга-полицейская – девушка «английского» типажа: тонкая, со строгими чертами лица, гладко зачесанными волосами даже на свидании, сдержанная. А новая девушка, которая в беде, – пышущая красотой знойная брюнетка, которая даже в уютном кардигане выглядит так, как будто она его рекламирует для журнала Grazia.

Хранитель тайн

Но ведущая роль тут все же у главной звезды. И, описывая его, сразу хочется поспорить с режиссером, который заявил, что главный герой – «обычный клерк, которому не по собственной воле пришлось стать детективом». Потому что Марио как раз им становится по собственной воле. И вот что самое главное: «Хранитель тайн» – это фильм не про расследование дела о младенце в чемодане. Главная загадка тут – сам персонаж Альваро Морте. Молчаливый бородатый интроверт, который в себе таит столько сюрпризов и к которому с самого начала возникает столько вопросов, что вполне убедительной выглядит даже догадка, что к этому чемодану в финале окажется причастен он сам. Нельзя сказать, что Морте прыгнул выше головы. В конце концов, у Марио меньше экранного времени, чем у Профессора, чтобы показать все его грани. Но все же превращение мрачного интроверта в человека, способного на поступки, сыграть удалось. И это, пожалуй, даже правдивее, чем вот эти волшебные превращения замухрышек в принцесс в голливудских фильмах. Ведь если человек так долго привык прятать свои чувства, как ему быстро избавиться от этой привычки?

Хранитель тайн

В целом же «Хранитель тайн» вышел таким несложным для восприятия нуаром: сюжет захватывает, но не погружает во мрак и бездну безысходности. В том числе благодаря яркой мелодраматической составляющей. Ну и развязка заслуживает отдельного упоминания. В смысле, что она интересная. А вот какая – это уже смотрите сами.