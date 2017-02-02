«Обитель зла: Последняя глава»: Рецензия Киноафиши

Добро пожаловать в Раккун-сити!

Продолжая череду экранизаций про зомби-апокалипсис и маленькую девочку в самой гуще событий, на экраны кинотеатров врывается фильм «Обитель зла: Последняя глава», возвращающий действие в Раккун-сити и тем самым закольцовывающий общий сюжет шести фильмов. Из-за этого так и хочется дописать на табличке у въезда в город: «Welcome to raccoon city!»

В «Последней главе» нет ни Ады Вонг, ни Джилл Валентайн, ни Леона, ни Карлоса Оливеры, ни Криса Редфилда, ни обновленных русских персонажей игровой серии, что успели также засветиться во франшизе. Как Capcom вернулась к своим истокам в недавно вышедшей Resident Evil 7: Biohazard, так и Пол Андерсон вновь сконцентрировал весь сюжет вокруг Элис. «Последняя глава» окончательно останавливается на жанре боевик, снятом «по мотивам серии компьютерных игр» и избавляется от груза висящих несостыковок предыдущих частей. Брутальная главная героиня, некоторое пренебрежение законами физики в угоду зрелищности, динамика, толпы зомби и, конечно же, Руби Роуз («Джон Уик 2», «Три икса: Мировое господство», «Черная материя») – любителям фантастического экшна придраться не к чему.

Кадр из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

Мила Йовович не изменила своей хорошей игре, доведя до ума развитие персонажа. Преподнесенная ею идея надлома в характере Элис, зацикленности на Т-вирусе и «Umbrella», уничтожением которых только и живет – это единственное, что не вызывает никаких вопросов и не противоречит предыдущим частям. Как всегда одиночка, она наталкивается на группу выживших вместе с Клэр Редфилд (Эли Лартер), которая, хоть и не обладает сверхчеловеческими навыками, но тоже может за себя постоять.

- Мы подумали, что, вместо того, чтобы возвращать Джилл обратно, Элис можно поставить в пару с другой героиней из игры, - говорили Пол Андерсон и Джереми Болт после «Апокалипсиса», и не прогадали. Экранизированный персонаж из игр и анимационной ленты благосклонно принимается критиками и обеспечивает себе важное место в сюжете завершающей главы. Клэр не столь популярна и сильна, как Джилл или Ада, завоевывает любовь не сексуальностью и брутальностью, а остроумием и умением выживать. Она – противоположность главной героине. Пока Элис, завязав с романтикой, сосредотачивается на Вескере и Айзексе, Клэр все еще надеется найти свою любовь.

Кадр из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

Андерсон окончательно заканчивает с экспериментами, сосредоточившись на уже проверенном и благосклонно принятом аудиторией материале. Именно его отношение к фильму и обеспечили когда-то ему место в режиссерском кресле пилотной части «Обители» с одобрения компании Capcom. Решение отойти от основных персонажей серии игр, взяв лишь базовые идеи, оказалось беспроигрышно и завоевало любовь не только геймеров, но и людей, не знакомых с «Biohazard». Эта позиция себя оправдала позднее, во втором фильме, при введении игровых персонажей в качестве камео к истории Элис, а после и в третьем, когда масштаб заражения приобретает глобальные размеры, а сама героиня Милы Йовович находится на грани от превращения в Мэри Сью по примеру Селин из «Другого Мира». Идея с панацеей от Т-вируса, находящейся в крови Элис, так и остается висеть до конца, после чего благополучно всеми забывается.

Кадр из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

Не дожали ее и в следующей части, когда вожжи вернул себе Андерсон, вынужденный работать с тем, во что превратили франшизу Александр Уитт и Рассел Малкэхи. Зато активно развиваются темы с клонированием и обработкой памяти как способ объяснить любое противоречие и вывести сюжет дальше. Для снижения градуса негодования вводятся брат и сестра Редфилды, Джилл Валентайн, приобретает осмысленные очертания Альберт Вескер, роль которого переходит от Джейсона О’Мара к Шону Робертсу. Перенесение памяти и активное клонирование развиваются дальше в пятой части франшизы. Здесь сыграло свою роль появление Ады Вонг в алом платье, Леона Кеннеди и Барри Бёртона. Джилл внезапно выступает в роли антагониста, а Андерсон, тем временем, развлекается встречей старых друзей, добивая Элис возвращением Рейн (Мишель Родригес) и появлением псевдо-дочери Бекки (Адриана Энджинир). И, наконец, финальный кадр, в котором Вескер вроде как возвращает Элис ее способности ради спасения человечества, выводит на стену Капитолия, демонстрируя целые полчища зомби, осаждающих выжившую горстку человечества. Рядом с Элис гордо становится добрая половина игровых персонажей, знакомых и любимых с разных частей серии…

Кадр из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

И тут за дело берется Capcom Entertainment, решив вернуть всем 2007 – и в фильме, и в игре. У руля новой части франшизы по-прежнему Пол Андерсон, который едва не воплотил в жизнь первоначальную задумку Ромеро с использованием всех примочек «Biohazard» и игровых персонажей. Предполагалось возвращение Клэр Редфилд, Джилл Валентайн, даже разбивание «Последней главы» на две части, но Андерсон вовремя останавливается. Хотя Элис не возвращают ее псионические способности, она по-прежнему ловка и сильна, что позволяет ей не беспокоиться о вывихнутых конечностях. Нет материнской линии и уж тем более истории с панацеей от Т-вируса, полученного из крови главной героини. В последний фильм приходит только то, что оставалось неизменным на протяжении всей «Обители зла». Подготовив базу из экшна, взрывов, намеков на романтическую линию Редфилд, улетной крутизны главной героини и летающих мутантов Капепео, Андерсон выводит на первый план историю про то, «как все начиналось», разрешая давний спор между лагерем протагонистов и антагонистов.

Кадр из фильма «Обитель зла: Последняя глава»

История Элис вроде как доводится до своего логического конца: все хвосты убраны и героиня Милы Йовович остается один на один с затухающим зомби-апокалипсисом. Характер перестает бродить, отклоняться из стороны в сторону, оставив только тот образ, который полюбился всем еще с первой части, ловкий, быстрый и красивый. «Обитель зла: Последняя глава» - лучшее, что могли сделать с Элис и франшизой, и без того натерпевшихся за все это время.

Потапова Галина

В прокате с 10 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Обитель зла: Последняя глава»