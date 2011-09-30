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Опасный метод Опасный метод
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A Dangerous Method

Опасный метод, 2011

2011 / Германия / Канада / Великобритания
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24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Исполненный стремления исцелить сложный клинический случай, знаменитый доктор Карл Юнг берется лечить Сабину Шпильрейн — женщину невероятной красоты, сложного психического устройства и со склонностью с садомазохизму. Юнг вооружен методом своего учителя, прославленного Зигмунда Фрейда.

Оба почтенных ученых околдованы чарами Сабины, причем Юнг начинает с пациенткой страстный роман. В этот странный треугольник впутывается и Отто — сексуально озабоченный пациент-дебошир, намеренно раздвигающий границы дозволенного. Связи между всеми участниками этого странного и извращенного любовного треугольника начинают рушиться: полные вожделения и мести, Фрейд и Юнг вступают в битву характеров, поставив на кон свою репутацию.Наградой в этой опасной игре секса и интеллекта станет душа Сабины.

7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 января 2012
Премьера онлайн 5 января 2015
Премьера в мире 30 сентября 2011
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Сара Гадон
Сара Гадон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасный метод 5 постеров
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«Опасный метод» – не первый фильм о Сабине Шпильрейн, знаменитой пациентке Юнга и сотруднице Фрейда, ставшей известным психоаналитиком и расстрелянной немцами в 1942 году в Ростове. В 2002-м выдающийся итальянский режиссер Роберто Фаэнца, автор «Ионы во чреве кита» – одной из мощнейших метафизических драм на тему холокоста, снял биографическое кино под названием «Возьми мою душу», где достаточно подробно проследил всю траекторию жизни Сабины.…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Восхитительный кино-шедевр Дэвида Кроненберга "Опасный метод" по пьесе Кристофера Хэмптона "Разговорная терапия" ("The… Читать дальше…
fanbunga 9 февраля 2016, 08:18
Интересно, Юнгу нравилось лупить девицу Шпильрейн? Если любил, то вроде должно было нравиться... И потом, будучи мужчиной хорошо воспитанным, он… Читать дальше…
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