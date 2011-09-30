Опасный метод, 2011

Исполненный стремления исцелить сложный клинический случай, знаменитый доктор Карл Юнг берется лечить Сабину Шпильрейн — женщину невероятной красоты, сложного психического устройства и со склонностью с садомазохизму. Юнг вооружен методом своего учителя, прославленного Зигмунда Фрейда.
Оба почтенных ученых околдованы чарами Сабины, причем Юнг начинает с пациенткой страстный роман. В этот странный треугольник впутывается и Отто — сексуально озабоченный пациент-дебошир, намеренно раздвигающий границы дозволенного. Связи между всеми участниками этого странного и извращенного любовного треугольника начинают рушиться: полные вожделения и мести, Фрейд и Юнг вступают в битву характеров, поставив на кон свою репутацию.Наградой в этой опасной игре секса и интеллекта станет душа Сабины.