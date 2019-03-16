«Звонок мертвецу»: Рецензия Киноафиши
Пётр Волошин старается не проспойлерить экранизацию немецкого бестселлера (и ему удаётся).
Представьте себе, вы едите вкусную качественную пасту, сделанную по всем канонам кулинарного жанра, вам очень нравится, вы запиваете её неплохим вином, с удовольствием продолжаете трапезу. И вдруг какой-то незнакомый человек лезет своими не факт что мытыми руками в вашу тарелку. Конечно, это неправильно. Именно поэтому мы обойдёмся без излишних пересказов сюжета, потому что «Звонок мертвецу» — настоящее детективное кино, в котором интрига завязывается с самых первых кадров.
Разве что обозначим, что в фильме есть вскрытие трупов по фрилансу, запутанная детективная линия, суровые нордические пейзажи, пост-панк, «Киндер сюрпризы», изощрённые убийства, семейные проблемы, Мориц Бляйбтрой — в общем, всё, что мы любим в кино.
Именно поэтому не советуем смотреть трейлеры к фильму или излишне интересоваться сюжетом. Пожалуй, это может испортить итоговое впечатление, тем более что испортить его будет чем.
«Звонок мертвецу» — это избыточный креатив отечественных локализаторов. Если переводить дословно, то это скорее «Ограниченные», «Закрытые» или что-то вроде того. Ограничений в фильме очень много. Это и физические границы помещения, иногда — морга. Это и невозможность связаться, и невозможность приехать из-за погодных условий. На невозможности героев одной сюжетной линии встретиться с героями другой строится не детективная, но экшн-интрига. С одной стороны — доктор Пауль Херцфильд в щемящем исполнении Морица Бляйбтроя, с другой — интересный персонаж Линды в исполнении Ясны Фритци Бауэр. Она действует в огороженном северными ветрами Гельголенде (том самом, в честь которого альбом назвали «Massive Attack»), он хотел бы покинуть, но вынужден оставаться на континентальной части Германии.
Сюжет, если не вдаваться в спойлеры, устроен параболически. Первую половину довольно весомого (131 минута) хронометража интрига довольно убедительно и последовательно завязывается для того, чтобы во второй половине наступать себе же на пятки и с грохотом обвалиться.
«Звонок мертвецу» обладает многими чертами классического нордического детектива. Здесь и суровые, пускай иногда эмоциональные, но в целом рационально мыслящие северяне. Здесь удивительной красоты скалисто-заснеженные пейзажи. Здесь машины с гидроусилителем руля и круглосуточная тех- и не только техподдержка (те, кто посмотрят, оценят шутку). Здесь очень внятно выстраиваемая болезненная, очень холодная, иногда неприятная атмосфера. Но всё это в итоге рушится.
Рушится, во многом, о законы киноязыка. Достаточно убедительная литературно история (в основе картины — немецкий бестселлер) в киноисполнении выходит топорной, где-то слишком простой, где-то, наоборот, нарочито сложной. Такие дуболомные по своей сути понятия как «месть», «возмездие», «правосудие» реализуются в фильме излишне сложно, судьба героев кажется чрезмерно запутанной. Но всё это — пустяки.
Пустяки в сравнении с главной проблемой: ты видишь злодея (он показан в начале фильме, это вроде как не спойлер), понимаешь, что он плохой, он очень убедительно играет, сцены с ним физиологичны до неприятия. Но почему-то не веришь в них до конца.
А дело всё в том, что этот злодей сыгран отличным немецким актёром Ларсом Айдингером. Тем самым, что играл Николая Второго в резонансном фильме Алексея Учителя «Матильда». И как бы он ни старался играть маньяка, повсюду тянется инерция этой популярной роли. Всё вдруг становится забавным, когда думаешь: «А если бы у него была борода и китель». И всё. И нет детектива.