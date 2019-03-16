«Звонок мертвецу»: Рецензия Киноафиши

Представьте себе, вы едите вкусную качественную пасту, сделанную по всем канонам кулинарного жанра, вам очень нравится, вы запиваете её неплохим вином, с удовольствием продолжаете трапезу. И вдруг какой-то незнакомый человек лезет своими не факт что мытыми руками в вашу тарелку. Конечно, это неправильно. Именно поэтому мы обойдёмся без излишних пересказов сюжета, потому что «Звонок мертвецу» — настоящее детективное кино, в котором интрига завязывается с самых первых кадров.

Разве что обозначим, что в фильме есть вскрытие трупов по фрилансу, запутанная детективная линия, суровые нордические пейзажи, пост-панк, «Киндер сюрпризы», изощрённые убийства, семейные проблемы, Мориц Бляйбтрой — в общем, всё, что мы любим в кино.

Именно поэтому не советуем смотреть трейлеры к фильму или излишне интересоваться сюжетом. Пожалуй, это может испортить итоговое впечатление, тем более что испортить его будет чем.

«Звонок мертвецу»

«Звонок мертвецу» — это избыточный креатив отечественных локализаторов. Если переводить дословно, то это скорее «Ограниченные», «Закрытые» или что-то вроде того. Ограничений в фильме очень много. Это и физические границы помещения, иногда — морга. Это и невозможность связаться, и невозможность приехать из-за погодных условий. На невозможности героев одной сюжетной линии встретиться с героями другой строится не детективная, но экшн-интрига. С одной стороны — доктор Пауль Херцфильд в щемящем исполнении Морица Бляйбтроя, с другой — интересный персонаж Линды в исполнении Ясны Фритци Бауэр. Она действует в огороженном северными ветрами Гельголенде (том самом, в честь которого альбом назвали «Massive Attack»), он хотел бы покинуть, но вынужден оставаться на континентальной части Германии.

Сюжет, если не вдаваться в спойлеры, устроен параболически. Первую половину довольно весомого (131 минута) хронометража интрига довольно убедительно и последовательно завязывается для того, чтобы во второй половине наступать себе же на пятки и с грохотом обвалиться.

«Звонок мертвецу»

«Звонок мертвецу» обладает многими чертами классического нордического детектива. Здесь и суровые, пускай иногда эмоциональные, но в целом рационально мыслящие северяне. Здесь удивительной красоты скалисто-заснеженные пейзажи. Здесь машины с гидроусилителем руля и круглосуточная тех- и не только техподдержка (те, кто посмотрят, оценят шутку). Здесь очень внятно выстраиваемая болезненная, очень холодная, иногда неприятная атмосфера. Но всё это в итоге рушится.

Рушится, во многом, о законы киноязыка. Достаточно убедительная литературно история (в основе картины — немецкий бестселлер) в киноисполнении выходит топорной, где-то слишком простой, где-то, наоборот, нарочито сложной. Такие дуболомные по своей сути понятия как «месть», «возмездие», «правосудие» реализуются в фильме излишне сложно, судьба героев кажется чрезмерно запутанной. Но всё это — пустяки.

Пустяки в сравнении с главной проблемой: ты видишь злодея (он показан в начале фильме, это вроде как не спойлер), понимаешь, что он плохой, он очень убедительно играет, сцены с ним физиологичны до неприятия. Но почему-то не веришь в них до конца.

«Звонок мертвецу»

А дело всё в том, что этот злодей сыгран отличным немецким актёром Ларсом Айдингером. Тем самым, что играл Николая Второго в резонансном фильме Алексея Учителя «Матильда». И как бы он ни старался играть маньяка, повсюду тянется инерция этой популярной роли. Всё вдруг становится забавным, когда думаешь: «А если бы у него была борода и китель». И всё. И нет детектива.