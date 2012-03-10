Железное небо, 2012

Первоначальная идея фильма была придумана сценаристом Ярмо Пускала во сне. Позже он рассказал о сне режиссеру Тимо Вуоренсоле, когда они были в сауне. Вуоренсола ответил, что согласен сделать из этого фильм, но только если они заставят Удо Кира сыграть в нем, а Лайбаха – записать к нему саундтрек.

По словам Адлера, вторжение лунных нацистов на Землю должно было начаться в 5:45 утра, в то же время, когда началось немецкое вторжение в Польшу, которое в итоге и спровоцировало Вторую мировую войну.

Радиопередача, которую слышно в сцене, где в бой вступают космические корабли из других стран ООН, была целиком собрана из диалогов, которые были записаны на дому фанатами фильма со всего мира и отправлены режиссеру по почте.

Фанаты вообще принесли огромную помощь создателям фильма: от них поступило более 10 процентов его финансирования. Все жертвователи указаны в титрах.

Немецкая таможня не разрешала создателям фильма ввозить в Германию какие-либо нацистские костюмы и регалии, но, к счастью, создатели фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» помогли режиссеру картины Тимо Вуоренсоле, рассказав ему, как они юридически обошли эту проблему, столкнувшись с ней на съемках.

Один из нацистских цеппелинов имеет регистрационный код Q-N4751, который можно прочитать как куу-наци (это переводится как “лунные нацисты” с финского, родного языка режиссера фильма).

Имя персонажа Вивиан Вагнер – отсылка к финскому газетному комиксу Viivi & Wagner, повествующему об отношениях между женщиной и свиньей.

Сцена, в которой Вивиан Вагнер в своей фирме по связям с общественностью обсуждает предвыборную кампанию своего штаба, является прямой пародией на сцену из фильма Оливера Хиршбигеля «Бункер», в которой Гитлер обнаруживает, что проиграет войну. Пета Сержант даже трясущейся рукой снимает очки, как это делал Бруно Ганц, изображая Гитлер в том фильме.

Нацистские космические корабли названы в честь опер из цикла Вагнера «Кольцо нибелунгов»: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов».

Огромный черно-белый агитационный плакат с изображением президента Соединенных Штатов и надписью “ДА!” смоделирован по образцу тех, что нацисты сделали для президентских выборов в рейхстаг 1932 года, на которых было изображено лицо Гитлера.

Нацистская лунная база расположена в кратере Шредингера на обратной стороне Луны. Кратер назван в честь австрийского физика Эрвина Шредингера, наиболее известного благодаря своему мысленному эксперименту с кошкой Шредингера, которая одновременно существует и не существует.