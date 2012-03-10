Железное небо, 2012

Перед самым концом Второй мировой войны участники секретной нацистской космической программы смогли избежать поимки, сбежав на темную сторону Луны. За 70 лет в условиях полной секретности нацисты построили там гигантскую космическую крепость с огромной флотилией летающих тарелок.
Когда американский астронавт Джеймс Вашингтон приземляет свой лунный аппарат слишком близко к секретной нацистской базе, Лунный фюрер решает, что им пора совершить матч-реванш и захватить Землю. Вашингтон утверждает, что эта миссия – всего лишь рекламный ход для предвыборной кампании президента Соединенных Штатов, но нацисты уверены, что на самом деле он – разведчик, готовящийся к скорой атаке сил Земли.
Четвертый рейх начинает действовать. Два нацистских офицера, безжалостный Клаус Адлер и идеалистка Рената Рихтер, отправляются на Землю, чтобы подготовить свое вторжение. Для этого они решают помочь президенту США повторно получить этот пост с помощью нацистской риторики. Теперь только Вашингтон, один в логове врага посреди космоса, может спасти мир от неминуемого воцарения Лунного рейха.
Первоначальная идея фильма была придумана сценаристом Ярмо Пускала во сне. Позже он рассказал о сне режиссеру Тимо Вуоренсоле, когда они были в сауне. Вуоренсола ответил, что согласен сделать из этого фильм, но только если они заставят Удо Кира сыграть в нем, а Лайбаха – записать к нему саундтрек.
По словам Адлера, вторжение лунных нацистов на Землю должно было начаться в 5:45 утра, в то же время, когда началось немецкое вторжение в Польшу, которое в итоге и спровоцировало Вторую мировую войну.
Радиопередача, которую слышно в сцене, где в бой вступают космические корабли из других стран ООН, была целиком собрана из диалогов, которые были записаны на дому фанатами фильма со всего мира и отправлены режиссеру по почте.
Фанаты вообще принесли огромную помощь создателям фильма: от них поступило более 10 процентов его финансирования. Все жертвователи указаны в титрах.
Немецкая таможня не разрешала создателям фильма ввозить в Германию какие-либо нацистские костюмы и регалии, но, к счастью, создатели фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» помогли режиссеру картины Тимо Вуоренсоле, рассказав ему, как они юридически обошли эту проблему, столкнувшись с ней на съемках.
Один из нацистских цеппелинов имеет регистрационный код Q-N4751, который можно прочитать как куу-наци (это переводится как “лунные нацисты” с финского, родного языка режиссера фильма).
Имя персонажа Вивиан Вагнер – отсылка к финскому газетному комиксу Viivi & Wagner, повествующему об отношениях между женщиной и свиньей.
Сцена, в которой Вивиан Вагнер в своей фирме по связям с общественностью обсуждает предвыборную кампанию своего штаба, является прямой пародией на сцену из фильма Оливера Хиршбигеля «Бункер», в которой Гитлер обнаруживает, что проиграет войну. Пета Сержант даже трясущейся рукой снимает очки, как это делал Бруно Ганц, изображая Гитлер в том фильме.
Нацистские космические корабли названы в честь опер из цикла Вагнера «Кольцо нибелунгов»: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов».
Огромный черно-белый агитационный плакат с изображением президента Соединенных Штатов и надписью “ДА!” смоделирован по образцу тех, что нацисты сделали для президентских выборов в рейхстаг 1932 года, на которых было изображено лицо Гитлера.
Нацистская лунная база расположена в кратере Шредингера на обратной стороне Луны. Кратер назван в честь австрийского физика Эрвина Шредингера, наиболее известного благодаря своему мысленному эксперименту с кошкой Шредингера, которая одновременно существует и не существует.
70 лет назад недобитые нацисты улетели на Луну. Теперь, когда их гигантский флот возмездия почти достроен, они решили устроить Земле новый блицкриг. Тем временем президент США готова на всё, чтобы пойти на второй срок — даже развязать в космосе войну за природные ресурсы; а тщеславный офицер Четвертого Рейха Клаус задумал предать фюрера и получить власть над Землёй в свои руки. Боевые цеппелины уже вышли на орбиту, земные города под прицелом. Похоже, мира хотят только двое: наивная учительница с Луны Ренате и бывший астронавт Джеймс Вашингтон.