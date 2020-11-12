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Постер фильма Небо над Берлином 2
7.0
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7.0

Небо над Берлином 2

, 1993
In weiter Ferne, so nah!
Германия / детектив, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Небо над Берлином 2
7.0

О фильме

Немецкая столица глазами спустившихся с небес ангелов, которые не просто беспристрастно наблюдают за жизнью горожан, но и вторгаются в нее самым неожиданным образом.

В ролях

Отто Зандер
Cassiel
Питер Фальк
Питер Фальк
Peter Falk
Настасья Кински
Настасья Кински
Raphaela
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Damiel
Сольвейг Доммартин
Marion
Рюдигер Фоглер
Phillip Winter
Хайнц Рюман
Konrad
Хорст Буххольц
Tony Baker
Михаил Сергеевич Горбачёв
Mikhail Gorbachev
Лу Рид
Lou Reed
Режиссер Вим Вендерс
Сценарист Вим Вендерс, Ульрих Зигер, Рихард Райтлингер
Композитор Лоран Петиган
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 18 мая 1993
Дата выхода
9 сентября 1993 Германия
5 мая 1994 Нидерланды
21 декабря 1993 США
1 сентября 1993 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $10 500 000
Сборы в мире $810 455
Производство Road Movies Filmproduktion, Tobis
Другие названия
In weiter Ferne, so nah!, Faraway, So Close!, 咫尺天涯, ¡Tan lejos, tan cerca!, Fjärran, så nära!, Si loin, si proche!, Tan lejos y tan cerca, Tão Longe, Tão Perto, Così lontano così vicino, Långt borta, så nära!, Langt borte, så nære, Nii kaugel nii lähedal, Niin kaukana, niin lähellä, Så fjern, så nær!, Taip toli, taip arti, Tak daleko, tak blisko, Tak daleko, tak blízko!, Tako daleko, a tako blizu, Tan lejos, tan cerca, Távol és mégis közel, Τόσο μακριά, τόσο κοντά!, Небо над Берлином 2, Так далеко, так близько, 時の翼にのって　ファラウェイ・ソー・クロース！, Tan Lejos, Tan Cerca!, 멀고도 가까운

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 24 голоса
7.2 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1916 В жанре «детектив»  44 В жанре «мелодрама»  240 В жанре «драма»  846 В фильмах Германии  66 В фильмах 1993 года  7
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Emit Flesti Позволь объяснить кое-что. Времени мало. Это первое. Для лиса Время — лис. Для героя Время — герой. Для шлюхи Время — просто очередной трюк. Если ты мягок, твоё Время мягко. Если спешишь — Время летит. Время — слуга, если ты его хозяин. Время — твой бог, если ты его пёс. Мы — творцы Времени, жертвы Времени и убийцы Времени. Время вне времени. Это второе. Ты — часы, Кассиэль.

Отзывы о фильме

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