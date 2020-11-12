In weiter Ferne, so nah!, Faraway, So Close!, 咫尺天涯, ¡Tan lejos, tan cerca!, Fjärran, så nära!, Si loin, si proche!, Tan lejos y tan cerca, Tão Longe, Tão Perto, Così lontano così vicino, Långt borta, så nära!, Langt borte, så nære, Nii kaugel nii lähedal, Niin kaukana, niin lähellä, Så fjern, så nær!, Taip toli, taip arti, Tak daleko, tak blisko, Tak daleko, tak blízko!, Tako daleko, a tako blizu, Tan lejos, tan cerca, Távol és mégis közel, Τόσο μακριά, τόσο κοντά!, Небо над Берлином 2, Так далеко, так близько, 時の翼にのって ファラウェイ・ソー・クロース！, Tan Lejos, Tan Cerca!, 멀고도 가까운
Emit FlestiПозволь объяснить кое-что. Времени мало. Это первое. Для лиса Время — лис. Для героя Время — герой. Для шлюхи Время — просто очередной трюк. Если ты мягок, твоё Время мягко. Если спешишь — Время летит. Время — слуга, если ты его хозяин. Время — твой бог, если ты его пёс. Мы — творцы Времени, жертвы Времени и убийцы Времени. Время вне времени. Это второе. Ты — часы, Кассиэль.
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