Emit Flesti Позволь объяснить кое-что. Времени мало. Это первое. Для лиса Время — лис. Для героя Время — герой. Для шлюхи Время — просто очередной трюк. Если ты мягок, твоё Время мягко. Если спешишь — Время летит. Время — слуга, если ты его хозяин. Время — твой бог, если ты его пёс. Мы — творцы Времени, жертвы Времени и убийцы Времени. Время вне времени. Это второе. Ты — часы, Кассиэль.