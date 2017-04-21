Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трио в перьях Трио в перьях
Киноафиша Фильмы Трио в перьях
Richard the stork

Трио в перьях, 2017

2017 / США / Германия / Бельгия
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В 2015 году на экраны вышел мультфильм интернационального производства под названием «Упс...Ной уплыл». Его создатель Тоби Генкель приготовил очередной сюрприз для маленьких зрителей - фильм «Трио в перьях». А в качестве сорежиссёра выступила Реза Мемари, работавшая монтажёром на предыдущей картине постановщика.

«Трио в перьях» расскажет удивительную историю воробья по имени Ричи. С рождения его воспитывала семья аистов, поэтому он всегда был уверен, что является одним из них. Но однажды приходит пора для миграции в Африку, а Ричи не может совершить столь трудный перелёт, поэтому родители рассказывают всю правду. Но это не помеха для отважной птички! Вместе со своими друзьями, совой Ольгой и попугаем Кики, он решает совершить самое главное путешествие своей жизни, доказав всем, что он достоин звания аиста.

- Режиссёр Тоби Генкель уже работал с Резой Мемари, которая на прошлой его картине выступила монтажёром, а в этот раз стала сорежиссёром

- В оригинале мультфильм называется Richard the Stork (Аист по имени Ричард), однако в российском прокате называется «Трио в перьях», что является отсылкой к мультфильму о птицах «Рио»

- Фильм создавался при поддержке сразу пяти стран: Люксембург, США, Норвегия, Бельгия и Германия

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он  заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера онлайн 11 февраля 2019
Премьера в мире 21 апреля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Тоби Генкель
Тоби Генкель
В ролях
Тильман Дёблер
Шеннон Конли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Аисты
Аисты (2016)
7.5757575
Птичий дозор
Птичий дозор (2016)
7.2352943
Рио
Рио (2011)
8.333333
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про животных Фильмы про животных
Мультфильмы про птиц Мультфильмы про птиц
Постер мультфильма Трио в перьях 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Трио в перьях смотреть онлайн

Трио в перьях
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Аисты
 
Птичий дозор
 
Рио
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Назвался аистом – будь добр мигрировать на юг вместе с остальной стаей: именно такого мнения придерживается храбрый воробей Ричард, усыновленный семьей аистов сразу после вылупления. «Трио в перьях» — это очаровательная история от режиссера Тоби Генкеля («Упс... Ной уплыл»), рассказывающая про целеустремленность и силу настоящей дружбы причудливых, непохожих друг на друга птичек. Тот же выпадающий элемент в качестве главного персонажа, что и в «Ное, та…
Читать
andryuninayfnfkmz 21 мая 2017, 14:51
Нам с дочкой понравился мульт) такой милый воробей)замечательная сова и фееричный попугай. Но самые крутые-голуби. Очень смешные))
Ирина 18 мая 2017, 19:43
Очаровательный мультфильм!
Отзывы Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Трио в перьях
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
«Чужой: Завет» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши» Сегодня в прокате: философская антиутопия с ноткой космического хоррора «Чужой: Завет», робкая драма о преодолимом одиночестве «Птица» и легкая анимация, в которой
Написать
17 мая 2017 17:40
Киноцентр «Чайка» начинает показы мультфильма «Трио в перьях» С 18 мая на большом экране киноцентра «Чайка» будут крутить мультфильм «Трио в перьях». «Трио в перьях» Тоби Генкелья и Резы Мемари расскажет удивительную
Написать
13 мая 2017 00:35
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши