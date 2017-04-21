Трио в перьях, 2017

В 2015 году на экраны вышел мультфильм интернационального производства под названием «Упс...Ной уплыл». Его создатель Тоби Генкель приготовил очередной сюрприз для маленьких зрителей - фильм «Трио в перьях». А в качестве сорежиссёра выступила Реза Мемари, работавшая монтажёром на предыдущей картине постановщика.

«Трио в перьях» расскажет удивительную историю воробья по имени Ричи. С рождения его воспитывала семья аистов, поэтому он всегда был уверен, что является одним из них. Но однажды приходит пора для миграции в Африку, а Ричи не может совершить столь трудный перелёт, поэтому родители рассказывают всю правду. Но это не помеха для отважной птички! Вместе со своими друзьями, совой Ольгой и попугаем Кики, он решает совершить самое главное путешествие своей жизни, доказав всем, что он достоин звания аиста.