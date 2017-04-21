Трио в перьях, 2017

В 2015 году на экраны вышел мультфильм интернационального производства под названием «Упс...Ной уплыл». Его создатель Тоби Генкель приготовил очередной сюрприз для маленьких зрителей - фильм «Трио в перьях». А в качестве сорежиссёра выступила Реза Мемари, работавшая монтажёром на предыдущей картине постановщика.
«Трио в перьях» расскажет удивительную историю воробья по имени Ричи. С рождения его воспитывала семья аистов, поэтому он всегда был уверен, что является одним из них. Но однажды приходит пора для миграции в Африку, а Ричи не может совершить столь трудный перелёт, поэтому родители рассказывают всю правду. Но это не помеха для отважной птички! Вместе со своими друзьями, совой Ольгой и попугаем Кики, он решает совершить самое главное путешествие своей жизни, доказав всем, что он достоин звания аиста.
- Режиссёр Тоби Генкель уже работал с Резой Мемари, которая на прошлой его картине выступила монтажёром, а в этот раз стала сорежиссёром
- В оригинале мультфильм называется Richard the Stork (Аист по имени Ричард), однако в российском прокате называется «Трио в перьях», что является отсылкой к мультфильму о птицах «Рио»
- Фильм создавался при поддержке сразу пяти стран: Люксембург, США, Норвегия, Бельгия и Германия
Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!