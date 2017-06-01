Нелюбовь, 2017

Новый фильм Андрея Звягинцева («Возвращение», «Левиафан») выходит в российский прокат. В картине снялись такие актёры, как Марьяна Спивак («Сын отца народов», «Близнецы»), Алексей Розин («Елена»), Марина Васильева, Андрис Кейшс («Забытый»), Алексей Фатеев («Метро») и другие.

В центре сюжета фильма «Нелюбовь» окажется 12-летний мальчик Алёша. Его родители, Женя и Борис, находятся в стадии мучительного и эмоционального развода. У обоих уже практически началась новая жизнь, но не хватает лишь законного основания, чтобы наконец забыть друг о друге и свободно вздохнуть. Однако родители слишком помешались на собственном эго и совсем забыли про ребёнка, который в один день просто пропадает...