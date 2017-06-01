Нелюбовь, 2017

Новый фильм Андрея Звягинцева («Возвращение», «Левиафан») выходит в российский прокат. В картине снялись такие актёры, как Марьяна Спивак («Сын отца народов», «Близнецы»), Алексей Розин («Елена»), Марина Васильева, Андрис Кейшс («Забытый»), Алексей Фатеев («Метро») и другие.
В центре сюжета фильма «Нелюбовь» окажется 12-летний мальчик Алёша. Его родители, Женя и Борис, находятся в стадии мучительного и эмоционального развода. У обоих уже практически началась новая жизнь, но не хватает лишь законного основания, чтобы наконец забыть друг о друге и свободно вздохнуть. Однако родители слишком помешались на собственном эго и совсем забыли про ребёнка, который в один день просто пропадает...
- Фильм «Нелюбовь» вошёл в основную программу 70-го Каннского кинофестиваля
- Картина выходит в российский прокат спустя 2 недели после мировой премьеры в Каннах и гораздо раньше, чем в других странах
- Вдохновением для Андрея Звягинцева послужила картина Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни»
- Продюсером фильма выступил Александр Роднянский
- Алексей Розин играл в фильмах Звягинцева «Елена» и «Левиафан»
- Чтобы правдоподобно раскрыть тему волонтерских поисково-спасательных отрядов, Звягинцев общался с отрядом «Лиза Алерт»
- Над фильмом «Нелюбовь» работала неизменная команда режиссёра, состоящая из сценариста Олега Негина, оператора Михаила Кричмана, художника-постановщика Андрея Панкратова и продюсера Александра Роднянского
Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
Что происходит, если супруги живут в нелюбви? Андрей Звягинцев предлагает зрителю подумать на… Читать дальше…
«Нелюбовь»: Конец света наступил