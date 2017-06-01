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Нелюбовь Нелюбовь
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Loveless

Нелюбовь, 2017

2017 / Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Новый фильм Андрея Звягинцева («Возвращение», «Левиафан») выходит в российский прокат. В картине снялись такие актёры, как Марьяна Спивак («Сын отца народов», «Близнецы»), Алексей Розин («Елена»), Марина Васильева, Андрис Кейшс («Забытый»), Алексей Фатеев («Метро») и другие.

В центре сюжета фильма «Нелюбовь» окажется 12-летний мальчик Алёша. Его родители, Женя и Борис, находятся в стадии мучительного и эмоционального развода. У обоих уже практически началась новая жизнь, но не хватает лишь законного основания, чтобы наконец забыть друг о друге и свободно вздохнуть. Однако родители слишком помешались на собственном эго и совсем забыли про ребёнка, который в один день просто пропадает...

- Фильм «Нелюбовь» вошёл в основную программу 70-го Каннского кинофестиваля

- Картина выходит в российский прокат спустя 2 недели после мировой премьеры в Каннах и гораздо раньше, чем в других странах

- Вдохновением для Андрея Звягинцева послужила картина Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни»

- Продюсером фильма выступил Александр Роднянский

- Алексей Розин играл в фильмах Звягинцева «Елена» и «Левиафан»

-  Чтобы правдоподобно раскрыть тему волонтерских поисково-спасательных отрядов, Звягинцев общался с отрядом «Лиза Алерт»

- Над фильмом «Нелюбовь» работала неизменная команда режиссёра, состоящая из сценариста Олега Негина, оператора Михаила Кричмана, художника-постановщика Андрея Панкратова и продюсера Александра Роднянского

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает. 

7.4 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 июня 2017
Премьера в мире 1 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев
В ролях
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Алексей Розин
Алексей Розин
Матвей Новиков
Марина Васильева
Марина Васильева
Андрис Кейшс
Андрис Кейшс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нелюбовь 3 постера
Каннский кинофестиваль Приз жюри
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Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) обеспокоены продажей квартиры, разводом и собой. У нее уже есть обеспеченный ухажер (Андрис Кейш). Большая разница в возрасте девушку не смущает, ей нравится присутствие в жизни этого мужчины, нравится, прижимаясь к нему после близости, вытаскивать из души накопившийся сор и признаваться, какое отвращение она испытывала к новорожденному сыну. Борис коротает вечера в компании беременной блондинки (Марина Васильева), ненавидит ее маму и переживает…
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«Нелюбовь»: Конец света наступил
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